"AMERİKA İÇİN ÖZGÜRLÜK GÜNÜ"

Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı

Transatlantik İttifakı'ndaki çatlak her iki tarafın da 'birbirinden merdane' adımlarıyla giderek büyüyor.

Bir tarafta Avrupa çok tehlikeli sulara kulaç atıyor; hem de fiyakalı 'yeni' bir sloganla.

ReArm Europe yani Yeniden Silahlanma, hem de Avrupa'da.

Vay ki ne vay.

Sözün özü, 'tarih tekerrür ediyor' bir kez daha.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hedefi gerçekleştirmek için Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu 'Avrupa'dan Satın Al' adlı savunma planına karşı çıktığına ise şaşırmıyoruz, ne de olsa kendinden ürün almayan neredeyse kurda kuşa, ki gerçekten de üzerinde sadece penguenlerin yaşadığı adaya bile vergi getiren Donald J. Trump gerçekliğini tecrübe ediyoruz hep birlikte.

Avrupa Birliği'nin ortak Avrupa savunma projeleri için 150 milyar € kredi öneren yeni savunma girişimi ReArm Europe'a Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma şirketlerini devre dışı bırakması ve 'Transatlantik' ilişkilere zarar vermesi endişesiyle resmen itiraz ettiği kaydediliyor.

Önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı, sonra Başkan Yardımcısı şimdiyse Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 25 Mart'ta bir yandan "Transatlantik savunma sanayi iş birliği ittifakı daha da güçlendiriyor" derken bir yandan da Avrupa Birliği liderlerini şu sözlerle uyardı: "Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin Avrupa ihalelerinden dışlanması Washington tarafından olumsuz karşılanacaktır. Trump, Avrupa'nın daha güçlü savunmasını memnuniyetle karşılıyor ancak bu, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine karşı yeni engeller pahasına olmayacak."

Rekabet kızışıyor; mütekabiliyet 'zamanın ruhunu' sembolize ederek kendini bir kez daha gösteriyor; yeniden.

Nisan ayı girer girmez bu kez Amerika Birleşik Devletleri 'karşı atağa' geçiyor, hem de aynı Avrupalı müttefikleri gibi 'fiyakalı' bir sloganla: "AMERİKA İÇİN ÖZGÜRLÜK GÜNÜ"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, bu şekilde duyurdu günler öncesinden, hem de büyük harflerle.

Elinde bir pano, üzerinde ülke isimleri, yanında kendisine uygulanan tarife ve buna karşılık uygulanacak tarife yazan bir tabloyla duyurdu bu 'Özgürlük Günü'nü 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.

The Economist ise Trump ile hiç de aynı fikirde olmadığını "Yıkım Günü" başlığıyla duyururken Başkan Trump'ın 'akılsız' tarifelerinin ekonomik hasara yol açarken dünyanın geri kalanının hasarı sınırlayabileceğini dile getiriyor.

"Donald Trump modern çağın en derin, zararlı ve gereksiz ekonomik hatasını yaptı. Tarih, ekonomi ve ticaretin teknik ayrıntıları hakkında söylediği hemen hemen her şey tamamen yanıltıcıydı" diye ekliyor The Economist.

Gidişat hiç hayra alamet değil yani.

Karşılıklı 'tarifeler' çekilirken çok taraflılık ve uzlaşı yerini çoktan bloklaşma ve çatışma gibi tehlikeli sulara hızla bırakıyor ve ne yazık ki The Econonist'in işaret ettiği o 'dünyanın geri kalanı' diye yekvücut bir yapı olmanın çok uzağında; daha çok kendi içinde giderek artan bir biçimde bölünme ve hemen hemen her konuda fonksiyonel bir tür hizipleşmeye giden bir dünya endişeleri yatıştırmak bir yana daha da katmerlendiriyor.