İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6937
  • EURO
    39,964
  • ALTIN
    3522.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

‘Birleşik' Avrupa

17 Mart 2025 Pazartesi

Krizden krize koşan Avrupa'dan 'Birleşik' Avrupa sloganlarının atıldığı günlerin eş zamanlı olması düşündürücü.

Eş zamanlılık demişken, 15 Mart 2025, Macaristan'da bir anma günü olarak da geçiyor. Resmi olarak 1848 Devrimi Anma Günü ve Avusturya İmparatorluğu'na karşı 1848 Macar Devrimi'nin başlangıcının anıldığı bu tarih, Macaristan'ın üç ulusal bayramından biridir.

Tabii yine eş zamanlılığın bir başka veçhesi ise üç ülkede eş zamanlı olarak geniş katılımlı gösterilerin gerçekleşmesi: Macaristan, Romanya, Sırbistan.

Tevatür muhtelif.

'3 komşu, bir kavga' diyen de var,

İşin ilginci 'başka amaçlar uğruna kullanılmasına izin vermeme' durumu var; bu, 'Ukrayna' olsa bile.

'İkonik' görüntülerin haddi hesabı yok. Nüfusu 6,6 milyon olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 1 milyona yakın kişinin bir arada olduğu fotoğraf gibi.

Her açıdan 'ikonik' olma yolunda ilerliyor. Göstericilere karşı 160 dB'ye kadar hedefe yönelik bir ses demeti ateşleyen 'sonik silahlardan' olan 'uzun menzilli akustik araç' kullanıldığı iddiası gibi.

1 Kasım 2024'te Novi Grad tren istasyonunun beton çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin vefatı sonrası öğrencilerin hareketlenmesiyle Aralık ayından bu yana dört aydır 130 günden fazladır sürmesi de bir diğer 'ikonik' unsur. Ülke tarihinin 'en büyük gösterilerinden biri' olması da başka 'ikonik' bir unsur.

Değişen dünyada bu görüntüler ve 'ikonik' unsurlar bu konuda da değilimin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Bakalım yaratacağı sonuçlarına da yansıyacak mı bu 'değişimin ayak sesleri'.

Diğer Yazıları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.