Krizden krize koşan Avrupa'dan 'Birleşik' Avrupa sloganlarının atıldığı günlerin eş zamanlı olması düşündürücü.

Eş zamanlılık demişken, 15 Mart 2025, Macaristan'da bir anma günü olarak da geçiyor. Resmi olarak 1848 Devrimi Anma Günü ve Avusturya İmparatorluğu'na karşı 1848 Macar Devrimi'nin başlangıcının anıldığı bu tarih, Macaristan'ın üç ulusal bayramından biridir.

Tabii yine eş zamanlılığın bir başka veçhesi ise üç ülkede eş zamanlı olarak geniş katılımlı gösterilerin gerçekleşmesi: Macaristan, Romanya, Sırbistan.

Tevatür muhtelif.

'3 komşu, bir kavga' diyen de var,

İşin ilginci 'başka amaçlar uğruna kullanılmasına izin vermeme' durumu var; bu, 'Ukrayna' olsa bile.

'İkonik' görüntülerin haddi hesabı yok. Nüfusu 6,6 milyon olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 1 milyona yakın kişinin bir arada olduğu fotoğraf gibi.

Her açıdan 'ikonik' olma yolunda ilerliyor. Göstericilere karşı 160 dB'ye kadar hedefe yönelik bir ses demeti ateşleyen 'sonik silahlardan' olan 'uzun menzilli akustik araç' kullanıldığı iddiası gibi.

1 Kasım 2024'te Novi Grad tren istasyonunun beton çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin vefatı sonrası öğrencilerin hareketlenmesiyle Aralık ayından bu yana dört aydır 130 günden fazladır sürmesi de bir diğer 'ikonik' unsur. Ülke tarihinin 'en büyük gösterilerinden biri' olması da başka 'ikonik' bir unsur.

Değişen dünyada bu görüntüler ve 'ikonik' unsurlar bu konuda da değilimin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Bakalım yaratacağı sonuçlarına da yansıyacak mı bu 'değişimin ayak sesleri'.