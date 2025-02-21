"Transatlantik ittifakı sona erdi ve şimdi Rusya ve ABD başkanları arasında Avrupa'yı yok etmek için bir ittifak var."

Avrupalı Diplomat, Politico

Amerika Birleşik Devletleri, yeni başkanıyla farklı bir 'rejim' tercihine mi gidiyor dedirtiyor bu başlık ve bu dergi kapağı.

Kral nerede olur deyince de İmparatorluk kavramına gidiyor insanın aklı ister istemez çünkü Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı Donald J. Trump'ın yaptığı açıklamalarla oldukça 'emperyalist' hamlelere hazırlanıyor.

Birer birer komşularını topraklarına katmakla başlıyor.

O da yetmiyor sınırları ötesindeki ülkelerin kaynaklarına ya da daha doğru bir tabirle 'milli güç unsurlarına' hem de en kritik olanlara 'el koyacağı' tehdidini müdanasız söyleyiveriyor.

Ha bir de işin Rusya boyutu var ki o evlere şenlik.

Geçtiğimiz haftalarda önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth Avrupa için ABD NATO korumasının geçerliliğini yitirdiğini duyurdu; sonra Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J. D. Vance Avrupa'ya karşı en çok endişelendiği tehdidin Rusya veya Çin gibi bir dış tehdit değil, bizzat içerden gelen bir tehdit olan Avrupa'nın en temel değerlerinden bazılarından geri çekilmesi olduğunu söyleyerek Trump'ın Rusya ile ilgili yaptığı açıklamalara sanki zemin hazırlamış oldu.

Bütün bunların üzerine Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'a önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl yüzde 8 bütçe kesintisine hazırlanması talimatını verdiği ve kesintilerin yıllık maliyetinin onlarca milyar doları bulması beklenirken Kongre'de güçlü iki partili muhalefetle karşılaşması bekleniyor.

Tabii bütün bu 'beyanatlar' Avrupa'nın 'durumdan vazife çıkarması' ile sonuçlanması çok da şaşırtıcı olmadı:

Avrupalı yetkililerinse Trump'ın ABD güçlerinin Baltık ülkelerinden çekilmesini kabul etmesini beklediğini belirtiyor Bild Gazetesi.

Sadece Baltık da değil, İtalya'nın, ABD askerlerinin Kosova'dan çekilmesine hazırlandığı ve bunun sonucunda Avrupa müttefiklerinin, Sırbistan'ın Putin yanlısı lideri Vučić karşısında yalnız kalacağı bildiriliyor. Alman diplomatlar, bölgenin iç savaş geçmişi göz önüne alındığında, bunun "akla gelebilecek bir korku senaryosu" olduğunu söylediğini yazıyor Bild Gazetesi.

The Telegraph'ın haberine göre Keir Starmer, Trump'a Ukrayna'ya 30 binden az Avrupa askeri gönderilmesine yönelik bir plan sunacak.

Trump'tan, Rusya'nın anlaşmanın şartlarını ihlal etmesi durumunda karşılık vermek üzere Doğu Avrupa'da ABD jetleri ve füzeleri bulundurmasını isteyecek.

Avrupa güçleri Ukrayna'nın şehirlerine, limanlarına ve nükleer santraller gibi kritik altyapı tesislerine konuşlandırılacak ancak cephe hatlarına değil. Poltava, Kryvyi Rih ve Dnipro'nun Avrupa birliklerinin üssü olma ihtimali yüksek göründüğü belirtiliyor.

AB ülkelerinin Ukrayna için en az 6 milyar avro değerinde askeri yardım paketi hazırladığı da konuşuluyor.

Tam o sırada Daily Mirror çıkıyor sahneye: "Ukrayna'ya sevgilerle. İki ordu tek bayrak İngiltere - Ukrayna"

Ukrayna kapanın elinde kalacak gibi görünüyor.