"Batılı ülkelerden destek gelmezse, Ukrayna'nın 1-2 aydan fazla dayanması mümkün görünmüyor."

Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı

"21. yüzyılın mücadelesi kritik minerallere sahip olma/kontrol etme mücadelesidir"

Gün geçmiyor ki bu cümlemizi doğrulayan bir gelişme daha yaşanmasın.

Bu sefer gelen açıklama kuzeyinde yer alan o meşum ülkeden.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

"Ukrayna'nın nükleer enerjisinin %20'sini ele geçirdiler.

Avrupa'nın en büyük uranyum rezervlerine sahibiz.

Bu yüzden Amerika'ya diyoruz: Hadi birlikte bunları koruyalım ve beraber para kazanalım, bundan mutluluk duyarız."

Çok değil daha geçtiğimiz hafta 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Ukrayna'dan toprak ve madenlerini istemişti.

Cevap çok gecikmedi.

Tabii insan açıklamalar arka arkaya gelince beraber okuma yapmak durumunda kalıyor.

Bundan bir ay önce aynı Ukrayna İngiltere ile "100 Yıllık Ortaklık Anlaşması" imzalamıştı.

İki ülke arasında savunma başta kültürel alanlardaki işbirliğini de derinleştirmeyi amaçlayan anlaşma, savunma dışında bilim ve teknoloji alanında uzmanları bir araya getirmeyi, sağlık, tarım, uzay ve insansız hava araçları alanında işbirliğini artırmayı ve öğrencilere yönelik programlar aracılığıyla gelecek nesiller arası ilişkileri derinleştirmeyi öngördüğü belirtiliyor.

2024 yılında müttefik ülkelerin destekleriyle 40 milyarı Ukrayna'nın, 35 milyarı ABD'nin ve 25 milyarı da Avrupa'nın katkısı olmak üzere 100 milyar dolar bütçe ayrıldığı belirtilirken İngiltere'nin Ukrayna'ya yılda en az 3,6 milyar dolar askeri yardımda bulunurken insansız hava aracı ve topçu sistemleri üretimine yatırım yapmasının öngörülmesi de düşündürücü.

Özellikle Baltık, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki güvenliğin güçlendirmek için deniz güvenliği alanında ortaklık ve özel ortak filoların oluşturulması hususları da tesis edilmesi kısmı ayrıca mühim.

Savaşın bitirilmesi de gündeme gelmişti daha Donald J. Trump başkan seçilmeden önce vaatlerinde.

Bu '100 Yıllık Ortaklık Anlaşması' da bu mevzuya değinmeden geçmemiş.

Zelenskiy, ülkesinin önemli güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek "Ukrayna'nın ciddi, etkili güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Bugün bir birlik (yabancı askerler) konuşlandırmak için bu 'Fransız girişimi' hakkında konuşuyoruz." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimi olan "Fransız girişimi" hakkında Macron, Polonya, Baltık ülkeleri ve İngiltere ile de görüştüğü aktarmıştı.

Bakalım Donald J. Trump'ın girişimi mi yoksa Emmanuel Macron'un girişimi mi barışı getirecek göreceğiz.