"Türkiye ile savunma sanayi alanında işbirliği yapmak istiyoruz"

Almanya

Donald J. Trump gelmeden yeli geldi.

Durum tam tabiriyle budur.

Öyle böyle değil hem de.

Resmen Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı olarak Pazartesi itibariyle görevi devaralınca olacakların habercisi gibi bilgi ve olay trafiğinin inanılmaz hızı akışları baştan alacak kadar derin.

Birer birer gidelim.

Önce Ukrayna cephesi.

Almanya, Ukrayna'ya sağladığı fonun durdurulması başlığıyla verilen haberin detayında Şansölye Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya 3 milyar € ek askeri yardımın onaylanmasına dair iddialar muhtelif.

Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlanmasına fren koyduğu yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kalan Şansölye Olaf Scholz'un herhangi bir müttefikten gelen en büyük askeri destek paketinin doğrulanması için zorlu görüşmelerin yapılması gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Scholz'un seçim kampanyası sırasında Ukrayna yardımı hakkında "Bir noktada[askeri yardımı]genişletmeyi önermiştim ama bunu yaparsanız, paranın nereden geldiğini de söylemeniz gerekir. Yeniden seçilme teklifini yapabilir veya bozabilir. Kendi vatandaşlarınız ve vatandaş olmayanlar arasında seçim yapın" dediği söyleniyor.

Bunları yukarıda verdiğimiz Türkiye ile savunma sanayi alanında işbirliği ile birleştirince Trump öncesi bir tür hazırlık olduğu anlaşılıyor.

Orta Doğu'ya bakalım bir de.

İsrail Kanal 12 ise önemli bir iddia ile gündeme geldi: "YPG bizden destek ve yardım istedi ancak Milli Güvenlik Konseyi toplantısının ardından, Türkiye ile savaşa girmekte bir çıkarımız olmadığına karar verdik."

Gelin sahaya bakalım.

Amerikan güçlerinin Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası üssünden çekildiği ve bütün üs bölgelerini boşaltmak için hazırlık içinde olduğu iddia ediliyor.

Ve tabii ABD eski Şam Büyükelçisi'nin şu sözleri düşüyor ajanslara:

"Kürt dostlarımıza bekleyen kaderleri için üzülüyorum. Suriye'deki varlığımız çok fazla sürmeyecek. Umarım ülkelerindeki yeni yönetimle bir çözüm bulurlar. Bize fazla güvenmeleri beni üzüyor."

Suriye'de Ahmed eş Şara'nın açıklaması ise resmi tamamlıyor:

"Mazlum Abdi ile yapılan müzakereler sona erdirilmiştir. YPG/PKK'nın bölgelerini devlete teslim etmeleri ve silahlarını derhal bırakmaları için belirlenen sürenin sona erdiğini ilan ediyoruz"

Velhasıl herkes Trump gelmeden pozisyon alıyor.

Bize de bundan sonra olacakları takibe devam edip analiz etmek kalıyor.