Ateşkes masası

"Hamas'ı masaya getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu"

Anthony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı

Diplomasi ve haber trafiğinin akıl almaz derecede hızlandığı bugünlerde kafamızı nereye çevirsek ve odaklansak bambaşka ve beklenmeyen bir yerden hamle geliyor.

İşte onlardan biri daha yürekleri dağlayan Gazze'den geldi.

Ve şükür ki bu sefer yüreklere su serpti: Ateşkes.

Herkes bu işin perde arkasını öğrenmeye çalışırken Amerika Birleşik Devletleri'nin görevi selefine bırakmak üzere olan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tabiri caizse bombayı patlattı.

Hatırlayalım; Blinken'ın geçtiğimiz haftalarda bir Ankara seyahati olmuştu ve Suriye'deki durum değişikliğine müteakip olduğu için ona yorulmuştu.

İşin rengi, gelen yeni açıklamadan anlaşıldı:

"Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gittik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı.

Hamas da masaya geri döndü."

Tabii müzakere trafiği ile ilgili başka bilgiler de geldi.

Pazartesi günü Milli İstihbarat Başkanımız Sayın İbrahim Kalın, ertesi gün de Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın Hamas'ın üst yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve ateşkesin geldiği yönünde.

Masada ise Mısır'ın arkasında Suudi Arabistan, Katar'ın arkasında ise Türkiye'nin olduğu da ilave ediliyor.

Yani son dönemde dağarcığımıza eklenen o meşhur tabir buraya tam oturuyor:

Her masada varız.

Masanın diğer tarafında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ise zor günler bekliyor çünkü anlaşmaya itiraz eden aşırılıkçı partilerin bakanlarını "geçici ateşkesle esirleri kurtardığımızda daha güçlü saldıracağız" diye ikna etmeye çalıştığı bildiriliyor.