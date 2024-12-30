Mevzu derin II

"İstanbul Havalimanı üzerinden Suriye'yi dünyanın her tarafına bağlayacağız"

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Önceki yazımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun mesajlarını ele almaya başlamıştık.

Kapsamı oldukça 'geniş' olan açıklamaların Suriye için ne demek olduğunu yukarıdaki cümleden bile anlayabilir insan.

Dile kolay, 'Dünyanın En İyi Uluslararası Havalimanı Hub'ı' ile bağlanacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulu'ndaki talimatı olan 'Suriye'yi ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapılması, tüm kurumların beraber hareket etmesi' mevzunun ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Ne de olsa dünyanın 'gözü kulağı' Suriye'de. Dolayısıyla zaman şimdi, hemen, acilen.

Bakanımız Uraloğlu da önümüzdeki hafta içinde Şam ve Halep'te bulunan havalimanlarına heyet gönderilmesine işaret etti.

Suriye'deki 5 havalimanından ön plana çıkmış olan ve son zamanlara kadar da işletilen 2 tane havalimanı Şam ve Halep. Öncelik verilecek olan Şam Havalimanı'nda geçen sene 100 bin civarındaki yolculuğun, İstanbul Havalimanı'nın işte 5-6 saatlik seyahat trafiğine denk geliyor. Halep'te ise 50-60 bin civarında bir seyahat olmuş ama hiçbir radar sistemi olmadan. Cep telefonlarından takip edilen hava radar uygulamasından yönetmeye çalıştıklarına insan inanmak istemiyor ama öyle.

Dillere pelesenk olan o meşum kara yoluna da değinmeden geçmedi Bakanımız: "Suriye'deki iç dinamiklerde olsun, M4 kara yolu hem M5 kara yolu hep konuşuldu. Yani bir kara yolu ülkenin siyasetinde bu kadar etki edebilecek durumda."

Kara yollarındaki durum ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle ve Milli Savunma Bakanlığı eliyle birçok iş yapıldığı ve birçok yıkılan köprülerin tamir edildiğine de dikkat çekiyor Bakanımız.

Bölgeden yapılan canlı yayınlarda da şahit olduğumuz duruma da değiniliyor tabi: Suriye'nin haberleşme açısından Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde olduğunu ifade ederek birçok noktada cep telefonu ile iletişimin sağlanamaması hususunda da gerekli tespitleri yapılacağı ve gerekenlerin hayata geçirilmeye çalışılacağı.

Az cümle, iş çok vakit yok: Hemen, şimdi, acilen.