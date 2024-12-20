Güven veren ülke Türkiye

"Fark ettik ki bizim önce Allah sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor"

Lübnan Başbakanı Mikati

Orta Doğu yangın yeri; Gazze'den, Suriye'den ve dahi Yemen'den İsrail'in saldırılarına dair haberler geliyor.

Ve bu sırada Lübnan'dan yukarıdaki açıklama geliyor. Yetmiyor, Suriye'den Ahmet El-Şara, "Esed Erdoğan'ın çağrısına olumlu yanıt verecek diye çok korktuk. Ancak öyle bile olsa Erdoğan'ın sözünün üstüne söz söylemez, onu kırmazdık" diyor.

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Ristic, Türkiye'yi "gerçek dost" gördüklerini söylüyor.

Mısır'da yapılan D8 Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı Peşezkiyan ile samimi görüntüler veriyor.

Yangın o kadar büyük ki; bir tas su dökülmesi şöyle dursun alevlendirme ya da yeni yangın yerleri açma derdine düşmüşken hem var olan yangın yerlerini söndürme hem de yenilerinin çıkmasını da önlemek için canhıraş uğraşan ülke olarak öne çıkan ilk, belki de tek ülke var: Türkiye.

Herkes gözünü, kulağını Türkiye'nin güneydoğu sınırına komşu Suriye'nin geleceğinin ne olacağına dikmişken kuzeybatımızda da sular durulmuyor, durulmasını isteyenler kadar istemeyenler de var anlaşılan.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa liderleriyle bir araya gelerek Ukrayna'nın savunmasına acil destek ve uzun vadeli güvenlik garantilerini görüştüğü haberi düşüyordu.

Almanya, Polonya, İtalya, Danimarka, Hollanda ve AB kurumlarından liderlerin de katıldığı görüşmelerde Zelenski'nin Ukrayna'nın geleceği için 'güvenlik garantileri'nin önemini vurguladığı not ediliyordu.

Diğer taraftan İngiltere'nin Ukrayna için 286 milyon dolarlık yeni savunma paketi sözü verdiği haberi geliyordu peşi sıra.

Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşında 'yardımcı' olmak için göndereceğini söylediği 225 milyon sterlin (286 milyon dolar) tutarında 'ek askeri teçhizat paketi' Ukrayna donanmasına yeni botlar, insansız hava araçları ve mayın tarama gemileriyle güçlendirmek için 92 milyon dolar, hava savunma teçhizatı için 68 milyon dolar, teslim edilen sistemler için yedek parça ve destek için 26 milyon dolar ve 1000'den fazla karşı-insansız hava aracı-İHA sistemi ve koruyucu ekipman için 39 milyon dolar verilmesinden muhtevi.

E durum böyle olunca Zelenski de durur mu, yapıştırıyor cevabı (Putin'in Ukrayna'nın teslim olması ve Rusya'ya katılması yönündeki önerisine yanıt olarak):

"Sadece yaşlı bir hayalperest (Putin), kendi dünyasında, kendi akvaryumunda yaşıyor."