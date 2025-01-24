Cesur yeni dünya

"ABD dünyanın yapay zeka ve kripto başkenti olacak"

Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı

Donald J. Trump bir geldi pir geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald J. Trump görevdeki ilk günündeki ilk 12 saatte yine şov yaptı.

-42 Yürütme Emri/Muhtıra/Bildiri

-115 personel eylemi

-200'den fazla yürütme eylemi

-60 dakikalık basın soru-cevap

-3 tarihi konuşma

Hızını alamadı hatta miting salonunda kararname imzalamaya devam eden, bir nevi 'icraat öyle olmaz böyle olur' diyen Başkan Trump, "tek imza ile Biden'ın 80 kararnamesini iptal etti."

Bütün bunlar içinde en ilginç olan hamle ise teknoloji alanındakiydi.

Yemin törenine katılan bir grup vardı ki yeni dönemin habercisi gibiydi.

Teknoloji dünyasının 11 trilyon dolarlık katılımında tabiri caizse yok yoktu.

Tesla-Elon Musk, Amazon-Jeff Bezos, Meta-Mark Zuckerberg, LVMH-Bernard Arnault, Apple-Tim Cook, Google- Sundar Pichai

Olacakların bir nevi habercisiydi sanki bu katılım.

Donald J. Trump'ın duyurduğu 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı girişimi Stargate projesi dahilinde teknoloji devleri Microsoft'un OpenAI, SoftBank'ın ARM, NVIDIA ve Oracle da yer alıyor.

İş insanı kimliğini dış politikada da kullanacağı bu başkanlık döneminde de anlaşıldı.

Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı yalnızca daha fazla Amerikan ürünü satın almaya başlarlarsa ziyaret edeceğini söyledikten sonra "Daha önce ziyaret ettim 450 milyar dolarlık silah aldılar. Yine ziyaret edeceğim" dedi.

Suudi Veliaht Prensi arayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne 600 milyar dolar yatırım yapmak istediklerini söylemiş.

Velhasıl Suudi Arabistan'ı yeniden İran ve Husilerle korkutma planı yine çalışıyor.

İlk başkanlık dönemindekindeki politikalara dönüş sadece bununla sınırlı değil tabii ki.

Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha çıkarken önce kriz çıkarıp sonra çözüme razı etme siyasetini, TikTok'un ABD'de yasaklanması kararını durdurarak yarısının Amerika'nın sahip olması ile de gösterdi.

Bitti mi, bitmedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden de çıktı. Uyuşturucu kartellerinin terör örgütü olarak tanımladı. Göçmen meselesiyle ilgili olarak ise Meksika sınırını acil durum bölgesi ilan ederken doğumla vatandaşlık çerçevesini daralttı.

Kanada ve Meksika'ya %25 tarifeleri 1 Şubat itibarıyla başlatmayı düşündüğünü söylerken Çin tarifeleri için, eski anlaşmalara uyulup uyulmadığının kontrolü için talimat verdi.

6 Ocak Kongre Baskını'nda rol alan 1600 kişiyi affetti.

DEI'yi iptal edeceğini ve sadece kadın-erkek cinsiyetindekilerin kamuda çalışacağını duyururken Federal çalışanları ofise çağırarak yeni işe almaları dondurdu.

Yaptıkları yapacaklarının teminatı gibi duran bu 'icraatlar' ışığında bir nevi 'cesur yeni dünyaya hoş geldiniz' diyor gibiydi.