"Gazze Şeridi'ni ele geçireceğiz, ona sahip olacağız"

Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı

Sonunda baklayı ağzından çıkardı.

'Mevzu en başından beri Gazze' demiştik, yanılmadık, ne yazık ki.

Çok değil, bundan daha 4 yıl önce, Donald J. Trump'ın 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu dönemde İsrail ile ilişkileri, Kudüs'ü 2017 yılında başkent ilan edip büyükelçilik binasını taşımaya kadar vardırmıştı.

'47. dönem başkanlık sürecinde kim bilir neler yapar?' diye sormadan edememiştik; cevap gecikmedi: Meksika, Kanada, Grönland'dan sonra gözünü Gazze'ye diktiğini müdanasız ilan ediverdi.

İngiltere başta olmak üzere 'Batı' blokundan cevaplar gelmeye başladı.

"Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişime karşı çıkacağız."

Mısır ile 11, İsrail ile 51 kilometrelik sınırı olan topu topu 362 kilometrekarelik bu toprak parçası bütün mesele.

I. Dünya Savaşı sonrası 1948'e kadar geçici İngiliz yönetiminde, 1948-1967 arası Mısır'ın idaresinde, 1967 Savaşı ile İsrail işgalindeyken 1979'da Mısır'la imzalanan Barış Anlaşması'nın ardından kurulan Filistin Yönetimi'ne devrolunan bu toprak üzerinde emelleri olana bir de Amerika Birleşik Devletleri eklenmiş oldu.

Donald J. Trump'ın damadı Jared Kushner'in sözleri geliyor insanın aklına, çok değil daha 10 ay önce ne demişti: "Gazze'nin sahil şeridi çok değerli".

Durun durun, devamı asıl mühim kısmı: "Gazze kıyıları çok değerli. Ben olsam insanları komple çıkarır, çöle sürmek için elimden geleni yapardım".

10 ay öncesinden geliyormuş gelmekte olan.

Biz yine sorulmayanı soralım: Karşılığında ne söz(ler) verildi ki böyle bir açıklama geldi?