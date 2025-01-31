Derin darbe

'Büyük Güç Mücadelesi' yeni fazına geçmiş bulunuyor: Siber Uzay.

Herkes Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında yeni bir 'Soğuk Savaş' başlar hatta Tayvan meselesi veya Güney Çin Denizi üzerindeki hakimiyet kurma odaklı bir sıcak çatışmanın 3. Dünya Savaşı tetikleyicisi olur minvalinde yazılar kaleme alırken kimse bunun 'siber uzay' düzleminde olacağını beklemiyordu.

Hele ki resimdeki gibi kıpkırmızı bir tabloyu yani 47. Başkan olarak göreve geldiği törende 'Çin Seddi' gibi arkasında duran teknoloji devlerinin piyasa değerindeki düşüşü hiç kimse tahmin etmiyordu: Dile kolay, 1 trilyon dolardan fazla.

Mevzu bahis gelişmelerin müsebbibi ise DeepSeek, yani yapay zeka, yani teknolojinin ilk oluşturan başta olmak üzere herkesi tir tir titreten, 21. yüzyılın belirleyici kavramı.

Tabii o meşhur tabiri kullanmadan olmaz: zamanlama manidar.

DeepSeek duyurusunun Amerikan teknoloji bilançoları dönemine denk getirilmesi.

Ne önemi var diye soruyor tabii insan.

Bilanço döneminde yöneticilerin hisse senedini etkileyecek açıklamalar yapamamaları düşündürüyor; çünkü Çin saldırısına karşı tamamen savunmasız olduklarının altı çiziliyor.

Çin burada da beklenmeyen bir 'gol' atıyor, hem de ne 'gol'.

Aslında yakın dönemde Çin'in attığı ilk 'gol' değil.

Son 1 ayda Çin'in yaptıklarına şöyle bir göz atalım: 6. nesil savaş uçağının ilk uçuşunu yapması, 1 trilyon dolar dış ticaret fazlası vermesi, 100 milyon derece sıcaklığa ulaşarak yapay güneşinin füzyon rekoru kırması, ilk insansı robot eğitim üssünün Şanghay'da açılması, 2024'te toplamda 3.348 gigavat (GW) seviyesi geçilerek rekor düzeyde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması...

Çin öyle böyle gelmiyor ve 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın Amerika'nın teknoloji devlerini bir araya getirerek kurmayı hedeflediği o 'büyük' yatırımın süksesini her anlamda daha küçük, daha başka, daha sıra dışı bir girişimle yerle bir etmesi hiç olmasa bile algıyı değiştiriyor.

Soğuk Savaş'taki rekabeti 'uzay'a çıkarttığı bir 'Sputnik anı' olup olmadığını tarih gösterecek ama 21. yüzyılın Soğuk Savaşı siber uzayda çoktan başladı.