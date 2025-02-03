Mütekabiliyet

"Tarihin en aptalca ticaret savaşı başladı"

Wall Street Journal

Devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibi

Kelime anlamı tam olarak bu olan kavramın vücut bulmuş halini dünya şu günlerde bir kez daha yaşıyor.

Adına 'ticaret savaşları' denen gümrük vergilerinin artırılması yoluyla 'yerli ve milli' ürünlere destek vermek yanında karşı ülkeye 'gününü göstermek' amacıyla daha çok yapılıyor bu günlerde.

Zaten kavramı gündemimize sokan da ilk Amerika Birleşik Devletleri başkanlık dönemindeki hamleleriyle gündeme oturan Donald J. Trump idi.

Aradan geçen yıllarda unutulan gelişmelerin benzerlerini tekrar hayata geçirmekte gecikmedi Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı Donald J. Trump.

Wall Street Journal yukarıdaki başlığı atmakta çok da haksız değil aslında.

Donald J. Trump'ın iktidarı eline almadan savurduğu tehditlerin altının boş olmadığını bir anlamda ispat eder gibi resmen göreve başlar başlamaz Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 vergi artışına cevaben Kanada da Amerika Birleşik Devletleri yapımı içkileri raflardan çekerken oynanan buz hokeyi maçı öncesi Amerika Birleşik Devletleri milli marşının ıslıklanmasına başka bir başlık atılamazdı zaten.

Bitti mi, bitmedi.

Kanada ABD'den ithal edilen 155 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı almış.

Donald J. Trump ise el artırıyor: "Kanada, %25'lik gümrük vergilerimize misilleme yaparsa, bunları iki katına çıkaracağız"

Amerika Birleşik Devletleri'nin ham petrol ithal ettiği ülkeler tablosu olaya ışık katıyor.

Kanada'nın ABD'ye ihracatı yaklaşık 330 milyar dolar iken ABD'nin Kanada'ya ihracatı yaklaşık 293 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Trump, ABD ile büyük ticaret fazlası olan her ülkeyi hedef alıyor.

Donald J. Trump, Çin'e ilave yüzde 10 gümrük vergisi de getirdi.

Çin durur mu, Ticaret Bakanlığı yüreklere ateş düşüren o meşum açıklamayı yapmış: "Amerika'nın bize yönelik gümrük vergilerine karşılık olarak gerekli karşılığı vereceğiz."

Hep işin uluslararası sistem boyutuna etkileri ele alınıyor.

Aslında işin bir de Amerika içine etkisi var.

'335 milyon Amerikalının her birinin cebinden 1200 dolar daha fazla para çıkması' anlamına geliyor deniyor. Nebraska'da sendikalar, meslek örgütleri Trump'a tepkili olduğu belirtiliyor.

Dimyat, pirinç, bulgur sözü ister istemez akla geliyor.