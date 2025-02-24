"AfD gibi aşırı sağcı bir partinin böyle bir sonuç elde etmesini asla kabul edemem ve etmeyeceğim."

Olaf Scholz, SPD

Aralık 2024'te yaşanan hükümet krizi sonrası Şansölye Olaf Scholz Alman Parlamentosu'nda güvenoyu alamamış ve erken seçim süreci başlamıştı.

23 Şubat 2025 Pazar günü Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmen 21. Federal Meclisi seçmek için sandık başına gitti.

5 adayın başbakanlık için yarıştığı seçimlerde SPD yani Sosyal Demokrat Parti, mevcut Başbakan Scholz'u yeniden başbakan adayı gösterirken ana muhalefetteki muhafazakar CDU/CSU yani muhafazakar ittifak Hıristiyan Demokrat Birliği ve Hıristiyan Sosyal Birliği ile aşırı sağcı popülist AfD yarışan diğer başat partiler.

Seçim öncesi anketlerde CDU/CSU oy oranı yüzde 28, AfD oy oranı ise yüzde 21 ile ikinci sırada bulunuyor, AfD'nin 2021'deki seçimlere göre oylarını artıracağı öngörülüyordu.

Ve öyle de oldu.

Sandık çıkış anketlerinde SPD'nin oy oranınım yüzde 16'lara gerilerken CDU/CSU yüzde 29, AfD ise yüzde 19 oy oranına ulaşmış görünüyor. Buna göre de Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı CDU/CSU 211, AfD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62 olarak veriliyor.

Mevcut Şansölye Olaf Scholz II. Dünya Savaşı yani 1933'te Nazilerin seçimleri bastırma kampanyası sırasında aldığı yüzde 18'den bu yana ilk kez yüzde 20'nin altına düşmesi ve oyların %10,1'ini aldığı 1887'den bu yana en kötü seçim sonucunu alması sonrasında 'Bu seçim sonucundan ben sorumluyum' diyerek seçim yenilgisini kabul etti.

Seçimden zaferle çıkan kararlı Ukrayna yanlısı duruşu ve Ukrayna'ya bir boğa verme vaadiyle bilinen Friedrich Merz liderliğindeki CDU'dan yapılan açıklamada "Güveniniz için teşekkür ederiz, desteğiniz için teşekkür ederiz! Almanya'daki seçmenler bize açık bir yetki verdi" denilirken oyunu ikiye katlayan AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ise "Söylenmesi gereken şey, bu seçimin bizim için tarihi bir başarı olduğudur. Bu, şimdiye kadar elde ettiğimiz en iyi sonuç" dedi.

Tabii mevcut oy oranlarının hiçbir partiye tek başına iktidar olmasına yeterli gelmediği için koalisyon yükleniyor. AfD de CDU/CSU ile koalisyona açık olduğunu duyurmakta gecikmedi.

Ve Almanya için 'yükselen aşırı sağ' ile imtihan yükleniyor.