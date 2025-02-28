"Rusya ile tek başınıza mücadele edebilir misiniz?"

Trump'tan Starmer'a soru.

Ukrayna meselesinde önemli bir dönemeç daha aşılmak üzere.

Ziyaretlerin biri bitiyor diğeri başlıyor.

Önce Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad şehrine bir araya gelirken eş zamanlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Ankara'da idi.

Sonra Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da iken bu sefer Avrupa'dan kalabalık bir heyet Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelensky ike görüştü.

Bitti mi, biter mi hiç.

Bu kez Amerika ve Rusya Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde bir araya gelirken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Amerika Birleşik Devletleri Başkamı Donald J. Trump ile bir araya geldi.

Sondan başlayalım: İngiltere Başkanı Keir Starmer 30 binden az Avrupa gücünün Ukrayna'ya gönderilmesini içeren bir planı sunduğunu belirtiyor The Telegraph.

Trump'tan, Rusya'nın 'anlaşmanın şartlarını' ihlal etmesi durumunda karşılık vermek üzere Doğu Avrupa'da ABD jetleri ve füzeleri bulundurmasını isteyecek.

Avrupa güçlerininse cephe hatlarına değil, Ukrayna'nın şehirlerine, limanlarına ve nükleer santraller gibi kritik altyapı tesislerine konuşlandırılması öngörülüyor.

Bu yerlerinse Poltava, Kryvyi Rih ve Dnipro olarak Avrupa birliklerinin üssü olma ihtimali yüksek göründüğü belirtiliyor.

Yani iş detaylara kadar gelmiş görünüyor.

Trump ise Ukrayna barış anlaşması hakkında sorulan bir soruya bir gün önce "Barış gücü göndermeden önce bir anlaşmaya ihtiyacımız var, henüz bir anlaşmamız yok" diyerek önceliğini net bir şekilde ifade etmişti.

İnsan söylemeden edemiyor; biri gelir değiştirir her şeyi.

Tarihin görmediği kadar 'revizyonist' bir Batılı lider bunu yapan, hem de ne revizyon.

Hatırlatalım, bu görüşmeden bir gün önce aynı Trump, "Avrupa Birliği ABD'yi kazıklamak için kuruldu, amacı bu. Bunu iyi başardılar. Ama şimdi ben başkanım" demişti.

Avrupa Birliği'ni 'düşman' olarak adlandırması, %25 tarifeleri zorlaması, Rusya ile yakınlaşması – başta Avrupa olmak üzere dünyayı gerginleştirirken sadece Avrupa Birliği ile rekabet etmek için değil, onu parçalamak için yola çıktığından korkulduğu düşünülecek olursa turbun büyüğü heybede demek bile az geliyor.