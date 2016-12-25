Mahmud Abbas'dan BMGK kararına ilk yorum: Filistin devleti için kapı açıldı

Abbas, yılbaşı dolayısıyla Beytullahim kentinde belediyenin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dün yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu söyleyen BMGK kararının onaylanması ile kazanılan manevi zaferi kutladık. Ancak bu karar, Filistin davasının çözüldüğü anlamına gelmiyor. Karar, müzakereler, barışın tesisi, iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devleti için kapı açtığımız anlamına geliyor." dedi.

Kudüs olmadan bir Filistin devleti olamayacağını belirten Abbas, "Gelecek yıl ulusal uzlaşının gerçekleşmesini ve Gazze'nin meşru yönetime kucak açmasını temenni ediyoruz. Gazze'siz bir Filistin devleti olamaz. Gazze'de de ayrı bir devlet olamaz." diye konuştu.

Abbas, gelecek yıl Filistin halkının, bağımsızlık ve özgürlük yolundaki emellerine ulaşmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.