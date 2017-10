TKDK standına yoğun ilgi

TKDK Elazığ İl Koordinatör Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz, fuarda açılan kurum standmm çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildiğini ve gelen vatandaşlara kurum hakkında ayrıntılı bilgi verildiğini kaydetti.Stantta desteklemeler ve kurum faaliyetleri hakkında ziyaretçilere ayrıntılı bilgi verildiğini kaydeden Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlimizde birincisi düzenlenen ve 28 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Gıda Tanm ve Hayvancılık Fuarı'nda TKDK olarak yerimizi aldık. Fuar için hazırladığımız standımıza gelen ziyaretçilerimize kurumun hizmetlerinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı. 4 gün boyunca da uzmanlarımız tarafından ziyaretçilere kurum hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla yüz yüze yapılan görüşmelerde kurumumuzun destek verdiği alanlarla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımı yapıldı. Daha fazla bilgi almak isteyen ziyaretçiler de kuruma davet edildi. Fuarda kurumumuzun en iyi şekilde tanıtıldığı kanaatindeyim. Bu imkanın bize verilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, standımızı ziyaret eden başta Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'a, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kurum müdürlerimize, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Turan Karahan'a, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TKDK BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 'Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı' kapsamında proje başvuru ve kabul işlemleri başvurularının 11 Ekime uzatıldığı bildirildi. TKDK'den yapılan açıklamada, Online başvuru sistemindeki başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama ve yazdırma işlemlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Online başvuru sisteminin açık kalma süresinin 11 Ekim Çarşamba günü saat 18.00 e kadar uzatıldığı belirtilerek, proje başvuru paketlerinin il koordinatörlüklerine son teslim tarihinin ise 13 Ekim Cuma günü saat 18.00 olduğu kaydedildi. TKDK, 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri' çerçevesinde süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 Avro destek bütçesi ayrıldığını açıklamıştı.

Destekleme kapsamında; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 42 il bulunuyor.