Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durursak Sevr’e döneriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada ‘mücadeleye devam’ mesajı verdi.

FIRAT KALKANI HAREKATI: Dün El Bab’da şehit olan 16 askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200’e yakın DEAŞ’lı orada öldürüldü.Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyoruz ama emanetlerine sahip çıkmakta ve mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasiyi de yürüyoruz ve bunlardan sonra da bu harekat başladı.

LOZAN’DAKİ KAYIPLARIN ÜZÜNTÜSÜ: Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan’daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım Türkiye, İstiklal Harbi’nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir.

PİYONLAR: Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar. Kimi yerde köken, kimi yerde mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden milleti bölmeye çalışıyorlar.

TÜRKİYE’YE TAŞIMAK İSTEDİLER: Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Mısır’da oynanan oyunu, Türkiye’ye taşımak istediler, ancak başarılı olamadılar. Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, Rus Büyükelçisi’ne yapılan suikastte olduğu gibi FetÖ terör örgütünün alçakça, hunharca eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi gayretidir.

SEVR NEDİR?

Sevr anlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı hükümeti arasında 10 Ağustos 1920’de Paris’in Sevr banliyösünde imzalanmış, ancak yürürlüğe girmemiş antlaşmadır. Antlaşmayla Osmanlı’ya ülke olarak Anadolu’nun ufak bir parçası bırakılıyordu.