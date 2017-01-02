Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Haberin
videosu
  • 4
  • 2
  • 2
  • 3
  • 17
  • 3
x

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında OHAL ile ilgili de açıklamalarda bulunurak, ''Yeni KHK hazırlıkları sürüyor. OHAL bildiğiniz gibi laf olsun diye çıkartılmış bir karar değildir. İhtiyaca göre çıkartıldı. OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah kalksın. Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Milletin bekası, normal zamanda yapamayacağımız bize güç veren bir mekanizme olduğu için OHAL'in bize vereceği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Belki önümüzdeki Kurul'a gelir, bu hafta gelmedi'' ifadelerine yer verdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis o teröristi arıyor

Polis o teröristi arıyor

Onlar yalnızca Rusya'da

Onlar yalnızca Rusya'da

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Yeni kimlikler artık tüm Türkiye'de

Yeni kimlikler artık tüm Türkiye'de

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA