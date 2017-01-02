Kurtulmuş'tan sert sosyal medya tepkisi: Burası Dingonun ahırı değil

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı. 39 kişinini hayatını kaybettiği İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyadaki bazı hesaplardan toplumu kutuplaştırıcı ve teröre hizmet eden paylaşımlar yapıldığı dikkat çeken Kurtulmuş, "Beşiktaş saldırısı Kayseri saldırısı ve Ortaköy saldırısı sonrası 347 sosyal medya hesabı bunlar hakkında soruşturma başlatıldı. Biri diğerini tehdit ediyor, öbürü öbürünü tehdit ediyor hayat şartlarını eleştiriyor. DEAŞ da bunu istiyor zaten. Provokatif olarak kullanılan hesapları takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Burası Dingo'nun ahırı değil" dedi.

Kurtulmuş'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirme şöyle:

Geçen hafta bir şey söyledim. Bazı arkadaşlar bunu yanlış anladı. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Sosyal medya teröre destek olanlar ayağını denk alsın dedim. Ne kadar haklı olduğumu Ortaköy saldırısından sonra gördük. Sosyal medya büyük bir nimettir. Bunu Türkiye'nin geleceğini daha iyi inşaa etmek için kullandığımız bir alan olmalı.

Biri diğerini tehdit ediyor, öbürü öbürünü tehdit ediyor hayat şartlarını eleştiriyor. DEAŞ da bunu istiyor zaten. Provokatif olarak kullanılan hesapları takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Burası Dingonun ahırı edğil. Türkiye Cumhuriyeti'ni biz yolda bulmadık. İki üç tane sosyal medya trolünü baz alacak değiliz.

Beşiktaş saldırısı Kayseri saldırısı ve Ortaköy saldırısı sonrası 347 sosyal medya hesabı bunlar hakkında soruşturma başlatıldı. 92 hakkında da işlem yapılarak gerekli yerlere çıkarıldılar. Bu süreçlerde PKK'nın, DEAŞ'ın diğer terör örgütlerinin isteği şekilde kullanan bir takım medya hesapları ile ilgili de servis sağlayıcıları ile çok yakın diyalog geliştirdik. Facebook, Twitter, Youtube ile bayağı mesafe aldık. Bu hesapların kapatılması konusunda önemli adımlar attık. Bu alan herkesin dikkat etmesi gereken bir adımdır. Çok sayıda trol hesaplar düşmanlıkların önünü açacak işler yapmaktadır. Bunları takip edeceğiz. Bunları yapanları da mahkeme çıkacaktır, gereği yapılacaktır.