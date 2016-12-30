Nokta diyorsak noktadır! ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 'YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamadık, nokta' şeklinde akla ziyan bir açıklama yaptı. Oysa ABD'nin bu iddiasının 'büyük bir yalan' olduğu defalarca ifşa olmuştu. İşte ABD'nin terör örgütlerine yaptığı yardımlar ve ayrıntıları...