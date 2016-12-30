Nokta diyorsak noktadır!
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 'YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamadık, nokta' şeklinde akla ziyan bir açıklama yaptı. Oysa ABD'nin bu iddiasının 'büyük bir yalan' olduğu defalarca ifşa olmuştu. İşte ABD'nin terör örgütlerine yaptığı yardımlar ve ayrıntıları...
20 Ekim 2014'de ABD Kobani'de PKK/PYD'ye silah yardımı yaptı. Bu silahların PKK'nın 2015 yılında Türkiye'de başlattığı terör eylemlerinde kullandığı tespit edildi.
ABD 15 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü PYD'ye silah yardımına devam kararı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ülkesinin PYD'ye verdiği silahlarla ilgili olarak, "DEAŞ'a karşı mücadele eden grupları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
ABD ordusuna ait helikopterlerin 9 Nisan 2016'da Suriye'nin Haseke kenti yakınlarındaki bir üsse çok sayıda silah taşıdığı ve bu silahların PYD'ye gittiği tespit edildi. Silahların arasında yer alan güçlü patlayıcıların bir kısmı Türkiye'ye sokulmak istenirken ele geçirildi.
Görev süresinin dolmasına kısa bir süre kalan ABD Başkanı Obama 21 Eylül 2016'da giderayak PKK/PYD'ye doğrudan silah yardımı yapılması kararı aldı.
8 Kasım 2016'da ABD PKK/PYD'ye havadan silah yardımı yaptı.
ABD "kara gücümüz" dediği PKK/PYD'ye uçaklardan silah ve yardım malzemesi atarken görüntülendiğinde takvimler 2 Aralık 2016 tarihini gösteriyordu.
Ve son olarak 10 Aralık 2016'da ABD Savunma Bakanı Ashton Carter PYD'ye destek için 200 Amerikan askerini bölgeye göndereceklerini açıkladı.
ERDOĞAN: ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözde müttefiklerin Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bıraktığını ve terör örgütlerine destek verdiğini açıklamıştı. Erdoğan, "ABD çeşitli bahanelerle harf oyunlarıyla mazlumları katleden terör örgütlerine destek veriyor" demişti.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 28 Aralık'ta bir açıklama yayınlayarak "terör örgütü PKK ve YPG'ye silah yardımı yapmadığı" yalanını devam ettirmeye çalışmıştı.
NOKTAYI ÇAVUŞOĞLU KOYDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD Büyükelçiliği'nin "terör örgütlerine yardım yapmıyoruz" mealindeki yalanına tepki göstermiş ve "ABD, YPG'ye silah veriyor nokta" demişti.
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