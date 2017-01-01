Ortaköy'de silahlı saldırı!

24 TV'ye bağlanan görgü tanığı Mehmet Karaca, içerde saldırı yapanların Noel Baba kıyafetli iki kişi olduğunu ve yüzlerinin maskeli olduğunu, içeri girdikten sonra 20-30 el havaya ateş açtığını açıkladı. Yaralıların olduğunu kaydeden Karaca, arka bahçeye sahil tarafına kaçtıklarını ve sahile yaklaşan teknelere sığındıklarını kaydetti.



SALDIRGAN 20-25 YAŞLARINDA

24 TV muhabiri Ömer Çağlak, olay yerinden yaptığı açıklamada 20-25 yaşlarında gri pantolonlu bir saldırgan olduğunu açıkladı. Polis saldırganları yakalamaya çalışıyor. İçerde 800-900 kişinin bulunduğu sırada maskeli ve noel baba kıyafetli olduğu belirtilen bir şahsın içeriye girdiğini ve içerde yılbaşı sebebiyle eğlenen kişilerin üzerine uzun namlulu bir silahla ateş açıldığını kaydetti.



HAYATINI KAYBEDENLERİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

2-3 Kişinin hayatını kaybettiğinin iddia edildiğini kaydeden Çağlak, saldırganın saldırının hemen ardından kargaşayla birlikte kaçmış olabileceği de iddia edildiğini açıkladı. Çağlak, polisin geniş çaplı bir operasyon başlattığını bildirdi.



TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Çağlar ayrıca yaptığı açıklamada terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor...

Özel harekat polisleri gece kulübünde arama yapıyor

Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda yaralananlar hastanelere sevk ediliyor.

Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor.

Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in olay yerine gittiği öğrenildi.