Başbakan Yıldırım'dan flaş sosyal medya açıklaması

İstanbul’un güvenliği için ilk hedef Bab

Dün ‘Türkiye’nin iç güvenliğinin Suriye’de başladığını söylemiştik, aynı sırada Suriye kaynaklı DEAŞ’ın Reina saldırısıyla sarsıldık. Türkiye, Irak ve Suriye’deki PKK ve DEAŞ üstlerini yok etmediği sürece, terörün hedefi olmaya devam edecek. Türkiye Suriye olmayacak ama Kandil, Kobani ve Bab’daki terör yuvaları Fırat Kalkanı ile kurtarılan Cerablus gibi güvenli şehir merkezlerine dönüşecek. Bab’ın düşmesine az kaldı. Dün 34 DEAŞ'lı daha etkisizleştirildi.