Hain saldırı hain tezgah
Yaşam tarzı ve laiklik üzerinden dindarlar hedef alındı. Kimisi “iyi ki PKK var” diyecek kadar ileri gitti, bazıları ise “Saldırı Alevilere” sözleriyle sosyal barışa dinamit koydu.
- STAR / İSTANBUL
Türkiye yeni yıla vahşi bir terör saldırısı ile girdi. İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de, yeni yılın ilk saatlerinde 01.15’te meydana gelen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 69 kişi de yaralandı. Türkiye bir eğlence kulübündeki yeni terör saldırısına karşı tek yürek olurken, bu kadar acıya rağmen toplumu bölme tezgahı peşindeki çevreler yeniden sahne aldı.
FIRSAT BİLDİLER
Özellikle sosyal medya üzerinden yazdıkları ve yaptıkları açıklamalarla provokatif ifadeler kullanan klavye teröristleri, terör saldırısı üzerinden dindarları suçlamaya kalkıştı. Noele yönelik demokratik tepkileri ve Diyanet’in cuma günü okuttuğu hutbeyi gerekçe gösteren bir kısım isimler, katliam üzerinden dindar- laikçi çatışması için işbaşındaydı.
DİNDARLARI SUÇLADILAR
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başarılı olamayan çevrelerin Türkiye’de bir iç çatışma çıkarma gayretleri açık iken, aralarında bazı CHP Milletvekillleri, yazar, sözde sanatçı ve gazeteciler yaptıkları ile terörün değirmenine adeta su taşıdılar. Terör saldırısını bahane eden çevreler Diyanet İşleri Başkanlığını ve dindarları açık açık hedef aldı.
FETÖ VE PKK YANLILARI ORTAK SALDIRIYA GEÇTİ
‘Terziyamağı’ Barbaros Şansal ise sosyal medya üzerinden eğlence merkezine yapılan saldırıyı çarpıtmaya çalıştı. Yaşanan terör saldırısının “işletme sahibinin ve tüm çalışanları Alevi olduğu için yapıldı’ diyen Şansal, terör saldırısı üzerinden toplumu bölmeye çalıştı.Barbaros Şansal sosyal medya üzerinden terör saldırısının Alevileri hedef aldığını iddia etti.
PKK VE FETÖ AYNI AĞIZ
FETÖ medyasında boy gösteren PKK destekçisi yazıları ile dikkat çeken Amberin Zaman ve Ayşe Hür de terör örgütleri PYD ve PKK’ya toz kondurmadı. Amberin Zaman, “IŞİD’e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG’ye saldırmaya devam edilecek mi acaba..?” tweeti attı. Cumhuriyet Gazetesi ise web sayfasından, “İki farklı Diyanet” başlığı ile, Cuma günkü hutbe ile saldırı sonrası tepkiyi gündeme taşıdı. Firari Can Dündar da, “Diyanet yılbaşını hedef gösterdi” diye yazdı. FETÖ firarisi İhsan Yılmaz da, “AKP teröre neden engel olsun ki, mağdur başkası, seçmeni umursamaz, ezilen Kürtler ya da sekülerler, oylar artıyor, açık” dedi.
LİNÇ KAMPANYASI
Saldırının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan FETÖ’cü Aykan Erdemir de terör saldırısının faturasını Diyanet’e kesti. FETÖ’cü Erdemir sosyal medya üzerinden ‘Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı yılbaşı kutlamalarını illegal ilan etti” paylaşımında bulundu. Yoğun bir linç girişimi başlatıldı.
CHP BİLDİĞİMİZ GİBİ
Büyük oyunu görmeyen ve terörü kınayamayan çevreler terörü ve terörizmi İslam ile bağdaştırmaya çalıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu teröre tek laf etmezken, çözüm olarak laik yaşamı önerdi. Kılıçdaroğlu, “Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca saldırıdan dolayı hükümete eleştiri yöneltti. CHP’li TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise yaşam tarzı üzerinden cümleler kurdu. Terörün, yılbaşı kutlaması yapan bir grubu hedef aldığını belirten Hamzaçebi, “İlk kez şöyle bir farklılık da ortaya çıkıyor; bir yaşam tarzını hedef alan saldırı söz konusudur, bu çok acı bir olaydır, en az bu terör olayının, bu vahşetin acısı kadar bu da çok acı bir olaydır” diye konuştu. Hamzaçebi teröristlerin hiç bir kutsal tanımadığı gerçeğini ise hatırlamadı.
DİYANET HEDEF ALINDI
CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise var. “Sokağa çıkmayın, yaşamayın, gülmeyin, eğlenmeyin, evinize kapanın” saldırısı... Bu iklimi kim yarattı? Yılbaşı kutlamasını kim hedef yaptı!” diye twett attı. CHP Gençlik Kolları Eski Başkanı olan Barış Atik de sosyal medya üzerinden Diyanet’i hedef aldı. Terör saldırısının ardından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı hutbenin saldırıya zemin hazırladığını iddia etti.
Dehşet dolu anları anlattı
Gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisi Emrah Altun, yaşanan dehşet dolu anları anlattı: “Ben içerideydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde. Saldırgan içeri girince kaçtık ne yapalım, kaçtık. (Ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasıyla ilgili olarak) Kıyafetim de müşteriler çekiştirirken, kargaşa da oldu herhalde.”
FETÖ DİZİSİNİ YAPMIŞ
Hain terör saldırısının düzenleniş biçimi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV’nin ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ adlı dizisini hatırlattı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’a yönelik suikastı hatırlatan bölümüyle önceki hafta tartışma konusu olan ‘Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizide, ‘Noel Baba’lı saldırı senaryosuna da yer verildiği ortaya çıktı.
TERÖRİST KEŞİF YAPMIŞ GİBİ
İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina’ya uzun namlulu silahla ateş açarak giren terörist yeni yılı kutlayanları taradı. Alçak saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 65 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtilen saldırının ardından üstünü değiştiren terörist kaçtı. Güvenlik güçleri teröristin yakalanması için geniş çaplı operasyon yürütüyor. çişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiğini, içeride üstünü değiştirdiği bilgisinin olduğunu söyledi. Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.
İSİMLER BELİRLENDİ
Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 12 Türk, 7 Suudi Arabistan, 3 Irak, 3 Lübnan, 2 Tunus, 2 Hindistan, 2 Ürdün, 1 Kuveyt, 1 Kanada, 1 Suriye ve 1 İsrail vatandaşı olduğu belirtildi. 4 kişinin ise henüz kimliği tespit edilemedi. Adli Tıp kayıtlarına göre hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde: Burak Yıldız (Şehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice Karcılar, Bahadır Çakır, Ayhan Arık, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa Barın, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice Aslandoğu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak), Ahmed İsam, Basma Abourazaq. 11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin 25’i erkek 14’ü ise kadın olduğu öğrenildi.
Erdoğan: Kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’de meydana gelen hain terör saldırısını şiddetle kınadı. Yazılı bir açıklama yapan Erdoğan, hain saldırıyla ilgili şunları kaydetti: “Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız.”
KAYNAĞINDA YOK ETME
Türkiye’ye yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”
Yıldırım: Saldırganın üzerinde Noel Baba kıyafeti yoktu
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’daki terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Yıldırım, şunları kaydetti: “Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede, hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ’ye karşı, hem de Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı amansız mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığının olacağını biliyoruz ama teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz, zafiyet oluşturur. Ama milletime, vatandaşlarıma ben şunu söylüyorum, terör bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye devam edeceğiz.”
GÜVENLİK ZİRVESİ
Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti giydiği iddialarının sorulması üzerine de şu değerlendirmede bulundu: “Bunların hepsi tevatür. Kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümünü gerçekleştiriyor. Sonra silahı da olay yerinde bırakıp olay yerinden uzaklaşıyor.” Başbakan, saldırganın kimliğiyle ilgili “Bununla ilgili ihtimaller şekillenmeye başladı” dedi. Bu arada saldırıyla ilgili, Yıldırım’ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde güvenlik toplantısı yapıldı.
BAHÇELİ’DEN SERT TEPKİ
Hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli, saldırıya tepki gösterdi. “Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır” diyen Bahçeli şunları kaydetti: “Kastedilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Provokasyonlara dikkat edilmelidir. MHP, Türkiye’nin bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir. Sonuna kadar devlet ve milletiyle bir olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız.”
ERDOĞAN’A TAZİYE MESAJI
Putin: Teröre kararlı şekilde cevap verilmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortaköy’deki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Putin mesajında, “Yeni yıl kutlamalarında masum sivilleri öldürmekten daha kötü bir suç olabileceğini düşünemiyorum. Fakat insani değerler teröristlere tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şeklide cevap vermektir” dedi. Putin, Rusya’nın terörle mücadelede Türkiye’nin güvenilir ortağı olduğunu vurgulayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
NUMAN KURTULMUŞ
Bunun hesabını soracağız
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Türkiye terörü dize getirececektir” dedi. “İnşallah Türkiye terörle mücadelesini kazanacak ve 2017 içeride ve dışarıda terör örgütleri için son derece kötü bir yıl olacak, hesabını soracağız” diyen Kurtulmuş, şunları söyledi: “Dünyaya sesleniyorum, iki cephe var, biri insanlık cephesidir. Diğeri insanlık düşmanı cephedir. Örgütler, destek verenler, mazeret üretenler. Herkesi insanlık cephesine davet ediyoruz.”
BEKİR BOZDAĞ
Birliğimizi bozamayacaklar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İstanbul’daki saldırıyI lanetliyorum” dedi. Ardından şöyle devam etti: “Bu, Türkiyemize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılmış hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı birliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek, terörü bitirecektir.”
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
Saldırı milli birliğimize yöneliktir
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Terörün hedefi, milli birlik ve beraberliğimize yöneliktir. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç bizde var” dedi. Yaralıları ziyaret eden Kaya, şunları söyledi: “Türkiye tüm terör odaklarıyla mücadelesini sürdürecektir. Milli birlik ve beraberliğimizi daha sıkı şekilde korumalıyız.”
GENELKURMAY
TSK’dan azim ve kararlılık mesajı
Genelkurmay Başkanlığı İstanbul’daki hain terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.”
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI:
Bu bir vahşettir, cinayettir, katliamdır
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır” dedi, ekledi: “Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün kenetlenme günüdür. ”
CÜBBELİ AHMET HOCA
Ha ibadet yerine ha eğlence yerine
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