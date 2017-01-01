Hain saldırı hain tezgah

Türkiye yeni yıla vahşi bir terör saldırısı ile girdi. İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de, yeni yılın ilk saatlerinde 01.15’te meydana gelen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 69 kişi de yaralandı. Türkiye bir eğlence kulübündeki yeni terör saldırısına karşı tek yürek olurken, bu kadar acıya rağmen toplumu bölme tezgahı peşindeki çevreler yeniden sahne aldı.

FIRSAT BİLDİLER

Özellikle sosyal medya üzerinden yazdıkları ve yaptıkları açıklamalarla provokatif ifadeler kullanan klavye teröristleri, terör saldırısı üzerinden dindarları suçlamaya kalkıştı. Noele yönelik demokratik tepkileri ve Diyanet’in cuma günü okuttuğu hutbeyi gerekçe gösteren bir kısım isimler, katliam üzerinden dindar- laikçi çatışması için işbaşındaydı.

DİNDARLARI SUÇLADILAR

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başarılı olamayan çevrelerin Türkiye’de bir iç çatışma çıkarma gayretleri açık iken, aralarında bazı CHP Milletvekillleri, yazar, sözde sanatçı ve gazeteciler yaptıkları ile terörün değirmenine adeta su taşıdılar. Terör saldırısını bahane eden çevreler Diyanet İşleri Başkanlığını ve dindarları açık açık hedef aldı.

FETÖ VE PKK YANLILARI ORTAK SALDIRIYA GEÇTİ

‘Terziyamağı’ Barbaros Şansal ise sosyal medya üzerinden eğlence merkezine yapılan saldırıyı çarpıtmaya çalıştı. Yaşanan terör saldırısının “işletme sahibinin ve tüm çalışanları Alevi olduğu için yapıldı’ diyen Şansal, terör saldırısı üzerinden toplumu bölmeye çalıştı.Barbaros Şansal sosyal medya üzerinden terör saldırısının Alevileri hedef aldığını iddia etti.

PKK VE FETÖ AYNI AĞIZ

FETÖ medyasında boy gösteren PKK destekçisi yazıları ile dikkat çeken Amberin Zaman ve Ayşe Hür de terör örgütleri PYD ve PKK’ya toz kondurmadı. Amberin Zaman, “IŞİD’e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG’ye saldırmaya devam edilecek mi acaba..?” tweeti attı. Cumhuriyet Gazetesi ise web sayfasından, “İki farklı Diyanet” başlığı ile, Cuma günkü hutbe ile saldırı sonrası tepkiyi gündeme taşıdı. Firari Can Dündar da, “Diyanet yılbaşını hedef gösterdi” diye yazdı. FETÖ firarisi İhsan Yılmaz da, “AKP teröre neden engel olsun ki, mağdur başkası, seçmeni umursamaz, ezilen Kürtler ya da sekülerler, oylar artıyor, açık” dedi.

LİNÇ KAMPANYASI

Saldırının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan FETÖ’cü Aykan Erdemir de terör saldırısının faturasını Diyanet’e kesti. FETÖ’cü Erdemir sosyal medya üzerinden ‘Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı yılbaşı kutlamalarını illegal ilan etti” paylaşımında bulundu. Yoğun bir linç girişimi başlatıldı.

CHP BİLDİĞİMİZ GİBİ

Büyük oyunu görmeyen ve terörü kınayamayan çevreler terörü ve terörizmi İslam ile bağdaştırmaya çalıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu teröre tek laf etmezken, çözüm olarak laik yaşamı önerdi. Kılıçdaroğlu, “Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca saldırıdan dolayı hükümete eleştiri yöneltti. CHP’li TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise yaşam tarzı üzerinden cümleler kurdu. Terörün, yılbaşı kutlaması yapan bir grubu hedef aldığını belirten Hamzaçebi, “İlk kez şöyle bir farklılık da ortaya çıkıyor; bir yaşam tarzını hedef alan saldırı söz konusudur, bu çok acı bir olaydır, en az bu terör olayının, bu vahşetin acısı kadar bu da çok acı bir olaydır” diye konuştu. Hamzaçebi teröristlerin hiç bir kutsal tanımadığı gerçeğini ise hatırlamadı.

DİYANET HEDEF ALINDI

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise var. “Sokağa çıkmayın, yaşamayın, gülmeyin, eğlenmeyin, evinize kapanın” saldırısı... Bu iklimi kim yarattı? Yılbaşı kutlamasını kim hedef yaptı!” diye twett attı. CHP Gençlik Kolları Eski Başkanı olan Barış Atik de sosyal medya üzerinden Diyanet’i hedef aldı. Terör saldırısının ardından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı hutbenin saldırıya zemin hazırladığını iddia etti.

Dehşet dolu anları anlattı Gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisi Emrah Altun, yaşanan dehşet dolu anları anlattı: “Ben içerideydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde. Saldırgan içeri girince kaçtık ne yapalım, kaçtık. (Ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasıyla ilgili olarak) Kıyafetim de müşteriler çekiştirirken, kargaşa da oldu herhalde.” FETÖ DİZİSİNİ YAPMIŞ Hain terör saldırısının düzenleniş biçimi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV’nin ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ adlı dizisini hatırlattı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’a yönelik suikastı hatırlatan bölümüyle önceki hafta tartışma konusu olan ‘Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizide, ‘Noel Baba’lı saldırı senaryosuna da yer verildiği ortaya çıktı.

TERÖRİST KEŞİF YAPMIŞ GİBİ

İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina’ya uzun namlulu silahla ateş açarak giren terörist yeni yılı kutlayanları taradı. Alçak saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 65 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtilen saldırının ardından üstünü değiştiren terörist kaçtı. Güvenlik güçleri teröristin yakalanması için geniş çaplı operasyon yürütüyor. çişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiğini, içeride üstünü değiştirdiği bilgisinin olduğunu söyledi. Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.