Kayseri, gastronomi turizmi için kolları sıvadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, kentin gastronomi turizminde yükselen bir destinasyon olması adına hayata geçirilen ilk adım olacak. İki gün sürecek ve halka açık olan etkinliğe Sahrap Soysal, Cüneyt Asan, Murat Bozok, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor, Ebru Baybara Demir gibi ülkemizin gastronomi alanındaki önemli şefler, alanında uzman konuşmacı ve gazeteciler katılacak.

Şefler, Kayseri’de bir araya gelecek

Anadolu’nun lezzet başkentlerinden Kayseri, Gastronomi Turizmi Çalıştayı’na hazırlanıyor. Çalıştayda belirlenecek olan yol haritası çerçevesinde Kayseri mutfağını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız verilecek. Murat Bozok (Şef), Eyüp Kemal Sevinç (Şef, EKS Mutfak Kurucusu), Yunus Emre Akkor (Şef, Yazar), Ebru Baybara Demir (Şef, Sosyal Girişimci), Zeynep Kakınç (Mutfak Dostları Derneği Başkanı), Osman Serim, (MDD Başkan Yrd.,TKKAD Başkan Yrd. , F&B danışmanı), Ahmet Örs, (Gazeteci, Gastronomi Yazarı), Ebru Koralı, (TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi, Global Gastroekonomi Zirvesi Komite Başkanı), Tayyar Zaimoğlu, (ÇUKTOB Başkanı, TURYİD ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi) gibi ülkemizin gastronomi sektörünün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı çalıştayda, yan etkinlikler olarak atölye çalışmaları yapılacak. Yemek yazarı Sahrap Soysal ve et ustası Cüneyt Asan yerel şeflerle atölye çalışmaları yapacak. Etkinliğin ana hedefi Kayseri coğrafyasında turizm ve gastronomi başlıkları üzerinde tüm tarafların içinde olacağı bir tartışma yaratıp yereldeki dinamikleri ve paydaşları harekete geçirmek olacak.

Şehrin avantajları ön plana çıkacak

Bölgede kayak turizminin yanı sıra sağlık, doğa, kültür, inanç, balon ve gastronomi turizmini de daha etkin hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Düzenlediğimiz Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın ardından Kayseri’nin avantajlarını ve değerlerini ön plana çıkararak ekonomiyi canlandırma konusundaki bir başka çalışmamız da gastronomi üzerine olacak. Kayseri mutfağının çok önemli yemekleri var. Sucuk ve pastırmayla yapılan yüzlerce lezzetin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahibiz. Bu lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla çalıştayın ardından çalışmalarımıza başlayacağız” dedi. Çalıştay sonunda hazırlanacak Sonuç Bildirgesi, gastronomi turizmi anlamında kentin izlemesi gereken yol haritasını ortaya çıkaracak.