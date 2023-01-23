Hac kuraları, başvurular devam ederken en çok merak edilen konulara arsında yerini aldı. Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biridir. 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları, başvurularını Ocak ayının 26'sına kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek. Peki 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ne zaman belli olacak? İşte detaylar

HAC KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Hac kuraları için ilk kez kayıt yaptıracak adaylar ve kayıtlarında güncelleme işlemi yapacak olanlar, işlemlerini Ocak ayının 26'sına kadar e-devlet üzerinden yapabilecekler.

HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Hac ön kayıtları için aşağıdaki e-Devlet bağlantısına tıklayın.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI

Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

2023 HAC BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücreti ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları, başvuruların sona erdiği tarihten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kura takvimine göre duyurulacak.

HAC KURALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Hac ön kayıt işlemleri ve başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek. Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

HAC KAYITLARI OTOMATİK YENİLENİYOR MU?



İlk defa hacca gidecekler e-Devlet üzerinden başvurabilecek, geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan adayların kayıt yenileme işlemleri ise otomatik güncellenecek.