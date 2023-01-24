Regaip Kandili ne zaman? 2023 kandil günleri Diyanet

Regaip Kandili 2023, üç ayların başlamasıyla birlikte gündeme geldi. 2023 kandil günleri Diyanet takvimine göre Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, bu hafta idrak edilecek. Hz. Muhammed (S.A.V), bir Hadis-i şerifinde "Recep'in ilk Cuma gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece, meleklerin "Regâip" ismini verdikleri gecedir." buyurmuştur. Peki Regaip Kandili ne zaman 2023? İşte Diyanet dini günler takvimine göre 2023 Regaip Kandili tarihi

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.

Regaip Kandili, Hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye idrak edilecek.

2023 KANDİL GÜNLERİ DİYANET



Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23.01.2023 Pazartesi

Regaip Kandili - 26.01.2023 Perşembe

Miraç Kandili - 17.02.2023 Cuma

Berat Kandili – 06.03.2023 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23.03.2023 Perşembe

Kadir gecesi - 17.04.2023 Pazartesi

Mevlid Kandili - 26.09.2023 Salı

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur.

Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Birlik ve beraberliğin arttığı günlerden olan kandiller zincirinin ilk halkası, recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili'dir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.