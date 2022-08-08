Aşure günü neden önemlidir? Aşure günü nedir? Kısaca özeti

Muharrem ayının onuncu ve en önemli günü olan Aşure günü bugün idrak ediliyor. Birlik ve bereketin paylaşma ile perçinlendiği Aşure Günü, bütün dinler açısından önemlidir. Peki Aşure günü neden önemlidir? Aşure günü kısaca nedir? İşte Aşure Gününün anlamı ve önemi

AŞURE GÜNÜ NEDİR? KISACA ÖZETİ

Aşure Günü, (Arapça: عاشوراء, ʿĀshūrāʾ; Farsça: عاشورا), Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure günü, bu ayın en kıymetli gecesidir. İslam inancında bu günde birçok ِnemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı Aşure günü, 8 Ağustos 2022 günü idrak ediliyor.

Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Bu ay, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.

İşte Aşure gününün önemi ve geçmişte yaşanan mühim hadiseler

AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.

Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olması, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Yunus Peygamberin balığın karnından çıkması, İbrahim aleyhisselamın Nemrudun ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarılması, Yakub aleyhisselamın, oğlu Yusuf aleyhisselama kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselamın kuyudan çıkması, Hazreti Eyüb'ün hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselamın Kızıldeniz'den geçip, Firavun'un boğulması ve İsa aleyhisselamın öldürülmekten kurtulup göğe çıkarılması Aşure gününde gerçekleşmiştir. Bu nedenle Müslümanlar açısından Aşure günü çok önemlidir.

Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının, Yezid'in ordusu tarafından şehit edildiği "Kerbela olayı" da aşure gününde yaşanmıştır.

AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur."[Müslim]

(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.)[Taberani]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir'a]

Peygamberimiz bir hadislerinde; "Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." buyurarak, bizleri Aşure gününde ve bu ayda (ailemizin rızkını zora sokmayacak şekilde) bol bol ikramda bulunmaya teşvik etmiştir.

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