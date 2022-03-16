16 Mart 2022 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 12:07

Berat Kandili 2022 ne zaman? sorusunun yanıtı, bu mübarek gecede daha çok ibadet etmek isteyenler tarafından merak edliyor. Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bu gece münasebetiyle Allah'a dua ve niyazda bulunmak çok sevaptır. Peki Berat Kandili hangi gece idrak edilecek? İşte 2022 Berat Kandili tarihi ve fazileti

Berat Kandili, hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Kandilinin hangi gece idrak edileceği, İslam alemi tarafından araştırılıyor. Peki Berat Kandili hangi gece kutlanacak? İşte konu hakında ayrıntılar...

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 17.03.2022 Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.

Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmekte. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır. Bu önemli gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, Allah'ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Berat Kandili aynı zamanda Ramazan'ın habercisidir.

BERAT GECESİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur.

Peygamberimiz, 'Allah Teâlâ Şabanın 15. gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.' buyurmuştur.