Berat Kandili, yılın üçüncü kandili olan ve Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan gecedir. Peygamber efendimiz (s.a.s) "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." buyurmuştur. Berat Kandilini oruç tutarak değerlendirmek çok sevaptır. Peki Berat kandili orucu ne zaman tutulur 2023? Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Nasıl niyet edilir?' İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2023?



Şaban ayının 15. gecesi berat kandili orucunun tutulacağı gündür. 2023 yılında Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda Berat Kandilinde oruçlu olmak isteyen kişiler, 5 Mart gecesi sahur yaparak 6 Mart gününü oruçlu geçirebilirler.

Berat Kandili, İslam dininde mübarek 5 geceden biridir. Kelime anlamı 'temize çıkmak' olan Berat Kandilini ibadelerle geçiren Müslümanlar, bu gecede günahlardan arınmak için tövbe eder.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandilinde oruç tutmak çok sevaptır.

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulacağına ilişkin soruyu şu şekilde cevaplandırmıştır:

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Beraat Kandilinin gündüzünü oruçla gecesini de gün ağarana kadar ibadetle geçirmek Allah katında çok faziletlidir. Şaban ayında orucu, Ramazan ayı orucundan sonra en faziletli oruçtur. Beraat Kandilinde oruç tutmak İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

Peygamber efendimizin Berat Kandili'nde oruç tutmakla ilgili sahih hadisi bulunmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen..." buyurur. (Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet'u-Salat, 191) demiştir.