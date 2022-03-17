17 Mart 2022 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 11:28

Berat Kandilinde neler yapılır? sorusunun yanıtı, bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulması için çok güzel bir fırsat olan bu gecede yapılacak ibadetler çok kıymetlidir. Ramazan ayının müjdecisi olan yılın üçüncü kandili olan Berat Kandilinde yapılacak ibadetleri haberimizde derledik. İşte Berat Kandilinde yapılacak ibadetler

BERAT KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Berat kandili 17 Mart 2022 Perşembe gecesi idrak edilecek. Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadislerde de bahsedildiği gibi ganimet sayılan bu gecede dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, bulunmaz bir fırsattır.

1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.

2- Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.

3- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

5- Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

6- En önemlisi de ilim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.

7- Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

8 Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli

Bu geceyi ibadet, dua ve tövbe istiğfar ile geçirmek çok önemlidir. Berat Kandili'nin en önemli yanı ise, bu gece boyunca 1 yıllık amel defterlerinin yazılacağı gece olmasıdır. İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler..

1- GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMAK

Berat Kandili'nde yapılacak ibadetlerden ilki oruç tutmaktır.

Oruç tutmak. Berat Gecesi sabahı, yani 27 Mart Cumartesi gününü oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'in, Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi.

Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi:

Peygamber (s.a.v.) hiçbir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.

Başka bir rivayette (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30), "Pek az bir kısmı hariç Şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi." denilmektedir. (Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30)

2- DUA ETMEK

Berat Kandili'nde duaların kabul olacağına dair Hadis'i Şerif bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (SAV), "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurarak bu gecede dua etmenin ne kadar faziletli olduğuna işaret etmiştir. (İbn Mâce, H. no: 1388).

Peygamberimiz, Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

BERAT KANDİLİ DUASI

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

3- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında en mühim olanlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Berat Kandilinde Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.

Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

4- KUR'AN-I KERİM OKUMAK

Berat Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Kuranʼın inişiyle ilgili mübarek iki gece vardır, Beraat gecesi ve Kadir gecesi. Beraat gecesi, ilm-i ilâhîden topluca zâhir olup meleklere yazdırıldığı gecedir. Kadir gecesi, fiilen indirildiği gecedir.

Allah dostları mübarek gecelerde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

5- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Peygamber (S.A.S) Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

"Rasûlullâh'a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279)

6- SALAVAT GETİRMEK

Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek: Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.

Berat Kandili'nde Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)