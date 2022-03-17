Berat kandilinde nasıl dua etmeliyiz? Berat Kandilinde edilecek dualar

17 Mart 2022 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 12:35

Berat Kandlinde edilecek dualar, Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Berat kandilinde nasıl dua edilmesi gerektiğini öğrenmek istiyor. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Berat Kandilinin gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir. İşte Berat Kandlinde edilecek dualar

BERAT KANDİLİNDE NASIL DUA ETMELİYİZ?

Berat Kandilinde okunacak dualar, yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler çok faziletlidir. Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadislerde de bahsedildiği gibi ganimet sayılan bu gecede dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, bulunmaz bir fırsattır.

Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin'den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin'de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce, H. no: 1388)

Berat gecesinde kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

PEYGAMBER EFENDIMIZ (S.A.S)'IN BERAT GECESI OKUDUĞU DUA



Allâhümme in künte ketebte ismî şakıyyen fi dîvân-î-Eşkiyâi femhu'hû ve in künte ketebte ismî sa'îden fî dîvân'is-su'adâi fesbüt'hü, fe inneke temh u mâ teşâü ve tüsbitü ve ındehû Umm'ül-Kitâb)

Anlamı

Allahım! Benim adımı bedbahtlar listesine şaki olarak yazdıysan sil. Şayet bahtiyarlar listesine bahtiyar olarak yazdıysan dokunma. Zira sen dilediğini siler, dilediğini sabit kılarsın. Ana kitab (levh-i mahfuz) Onun katındadır.

Berat Kandilinde Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

BERAT KANDİLİ DUASI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah'ım!

Ey Celal ve ikram sahibi olan.

Ey lütfu ve ikramı bol olan.

Sen'den başka ilah yok.

Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat'sın.

Allah'ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

Allah'ım! Fazl'u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen'sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır". (R'ad/39)

İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

"Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

"Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

"Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

"Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et." (Bakare, 2/250)

"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen bağışı en çok olansın." Al-i İmran, 3/8)

"Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)

"Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş(cehennem) azabından koru." (Bakare, 2/201)

"Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

"Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

"Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

"Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)

"Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakare,2/286)

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