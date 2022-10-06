Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman 2022?

Bugün kandil mi? sorusu, sosyal medyada Mevlid Kandili ile ilgili yapılan paylaşımlar sonrası gündeme geldi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili'nde dualar semaya yükselecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü? İşte Diyanet 2022-2023 dini günler ve kandiller takvimi

BUGÜN KANDİL Mİ, MEVLİD KANDİLİNE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan ve Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili dualarla ve ibadetlerle karşılanacak.

Mevlid Kandili bugün değil, 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe Hazreti Muhammed'in doğduğu geceyi ifade etmektedir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

07.10.2022 Mevlid Kandili

23.01.2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26.01.2023 Perşembe Regaib Kandili

17.02.2023 Cuma Mirac Kandili

06.03.2023 Pazartesi Berat Kandili

23.03.2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17.04.2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20.04.2023 Perşembe Arefe

21.04.2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22.04.2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23.04.2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27.06.2023 Salı Arefe

28.06.2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29.06.2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30.06.2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01.07.2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19.07.2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28.07.2023 Cuma Aşure Günü

26.09.2023 Salı Mevlid Kandili