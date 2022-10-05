Cuma ve Mevlid Kandili mesajları 2022! Resimli, dualı, en güzel kandil ve cuma mesajları bir arada

Mevlid Kandili bu sene Cuma gününe denk geldi. Cuma ve Mevlid Kandili mesajları, bu iki mübarek gecenin bir arada kutlanacak olmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar peygamber efendimizin doğduğu bu kutlu günde ibadetlerini yerine getirip, dualı kandil mesajlarını sevdikleriyle paylaşıyorlar. Mevlid Kandilinin gelişini sevdiklerine mesajlar göndererek müjdelemek isteyenler için en güzel kandil ve cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte Resimli, dualı, en güzel kandil ve cuma mesajları bir arada

RESİMLİ, DUALI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Cuma ve Mevlid Kandili mesajları

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Mevlid Kandiliniz Kutlu Olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı cumalar, kandiliniz kutlu olsun

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar!

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Mevlid Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Mevlid Kandiliniz ve Cumanız hayırlı olsun!.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, bu gece cuma gecesi... Mevlid kandilin mübarek olsun.

Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Mevlid Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun...

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Mevlid Kandilinizi ve Cumanızı Kutlarım...

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Mevlid Kandilinizi ve ve Cumanızı kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim..

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Beraat Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun..

Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Mevlid Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun...

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere....