Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Kadir gecesi tüm İslam aleminde dualar ve ibadetlerle karşılanacak. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi gününü salıya bağlayan gece idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gecede Kadir Gecesi duasını okumak, zikir çekmek ve kaza namazı kılmak çok faziletlidir. Peki Kadir Gecesi hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?



Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1).

Kadir gecesinde "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram." Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunur.

KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE MEALİ



Kadir gecesi duası, Allah'a af dilemek ve günahlardan arınmak için okunan bir duadır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi; Sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle' duasını okuduğu aktarılmıştır.

Kadir Gecesi Duası Okunuşu (Arapça): اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni."

Kadir Gecesi Duası Anlamı (Türkçe): "Allah'ım, sen affedicisin ve affetmeyi seversin, o halde beni affet."

KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDİLİR?

Bismillahhirahmanirahim...

Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Allahım, Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi!

Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

Allahım, Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Allahım, Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Allahım, Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!

Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

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