Kadir gecesi yapılacak ibadetler, İslam alemi için çok önemli olan bu geceyi hakkıyla değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açılır. Bu hayırlı gecede tövbelerin kabul olması için okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler çok kıymetlidir. Peki Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur? İşte Kadir gecesinde yapılacak ibadetler

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER



Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu önemli gecede yapılan ibadetler de çok kıymetlidir.

Kadir Gecesinde namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları alimler tarafından tavsiye edilmiştir.

Kadir gecesinde ayrıca;

- Kur'ân-ı Kerîm okumak

- Tevbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah'ı çokça zikretmek ve Sadaka vermek çok faziletlidir.

KADİR GECESİNDE HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?



Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gecedir. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal geceden bahsedilen Kadir Suresini okumak mühimdir. İşte Kadir Suresi'nin Arapça-Türkçe okunuşu ve fazileti...

Kadir gecesinde Kadir Suresinin 21 kez okunması tavsiye edilir.

Kadir Suresi'nde "Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu" ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî" duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.