Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gecedir. Kadir Gecesi, bu sene 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Kadir gecesini tebrik etmek ve anlamını idrak etmek için sevdiklerine dua ve güzel dileklerini iletmek isteyenler; anlamlı, kısa ve öz Kadir gecesi mesajlarını araştırıyor. Bu mübarek geceyi hatırlatmak ve kutlamak için Kadir gecesi mesajları 2023, en güzel, Resimli, kısa ve öz Kadir gecesi mesajları haberimizde yer alıyor.

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." (Kadr Suresi)

KADİR GECESİ MESAJLARI



Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affet. Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; ömrümüzü de bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Dostun hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun...

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Leyle-i Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş. Bize de dua etmeniz dilağiyle... Kadir geceniz kutlu olsun

Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun

Ey talihsizlerin sığınağı, acizlerin güç kaynağı, dertlilerin tabibi, çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden, Ululuk Tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle. Hayırlı Kandiller.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin... Kadir geceniz hayırlı olsun.

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Kadir Geceniz hayırlı olsun

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (sav) vahiy edilmeye başladığı gecedir. Bu nedenle Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür.

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi ile ilgili hadislerde, bu gecenin öneminden bahsedilmektedir.