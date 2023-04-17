Kadir Gecesi mesajları ayetli, hadisli gönderiler paylaşılmaya başlandı. Ramazan ayının 27. günü kutlanan Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Bu kutlu gecede dua kapıları ardına kadar açılır. Bin aydan daha hayırlı olan gecede sevdiklerine dualarını iletmek isteyenler için anlamlı, ayetli, hadisli Kadir gecesi kutlama mesajlarını bir araya getirdik. İşte Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan paylaşabileceğiniz en güzel Kandil mesajları, Kadir gecesi için resimli mesajlar

Kadir Gecesi, Diyanet'in hazırladığı 2023 dini günler takvimine göre 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşayan müminler, bu özel günü; Kadir gecesi resimli mesajları ile taçlandırmak istiyorlar. Eş, dost ve akrabalarına Kadir gecesi mesajları göndermek isteyen vatandaşlar; Kandil mesajları, Kadir gecesi için ayetli ve hadisli mesajları tercih ediyor. İşte resimli kadir gecesi mesajları kısa ve öz paylaşımlar

KADİR GECESİ MESAJLARI AYETLİ, HADİSLİ



"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." (Kadir Suresi) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hâriç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler." Kadir geceniz kutlu olsun

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir." Kadir Suresi 1-5

Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.[Taberani]

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

KANDİL MESAJLARI, KADİR GECESİ İÇİN RESİMLİ MESAJLAR



Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dua edelim, tövbe edelim, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir yaşam sürdürelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Yıldızlarla süzülen gece, gökyüzünde parlayan nur, kalplerimizde hissettiğimiz huzur, Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Kandiller!

Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak indiği, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin bolca olduğu Kadir Gecesi'nde huzur ve mutluluk daim olsun. Hayırlı Kandiller

Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah

Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Kadir Gecesi'nde kalplerimiz ibadetle dolsun, dualarımız kabul olsun, gönüllerimiz huzur bulsun. Hayırlı Kandiller!

Kalbimdeki sevgi, ruhumdaki huzur, gözümden süzülen yaş, Kadir Gecesi'nde dualarımda aşkla yaş. Kadir Geceniz mübarek olsun

Kadir Gecesi'nde yapılan bir dua, dünyanın en değerli hediyesidir. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Kandiller

Gönüllerin coştuğu, sevgi ve merhametin yoğunlaştığı, affın ve mağfiretin bol olduğu Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun

Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerinize olsun, hayırlı dualarla dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Kandiller