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Dini Haberler

Kurban Bayramından önce oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı'na günler kala bu ayda nafile ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar Arefe günü oruç tutulup tutulmadığını merak ediyor. Zilhicce ayında oruç tutmak çok sevaptır. Zilhicce'nin 10. günü yani 9 Temmuz Cumartesi ise Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Peki Kurban Bayramından önce oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte detaylar

5 Temmuz 2022 Salı 15:40 - Güncelleme:
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Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. Bayramdan önce ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar Arefe gününde oruç tutmanın günah olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü bu sene Temmuz'un 8'ine denk geliyor. Bilindiği üzere bayramda oruç tutmak mekruhtur. Peki Kurban Bayramından önce oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutulur mu?

KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

Bu sene Kurban Bayramı Temmuz'un 9'una denk geliyor. Bayramdan 1 gün önce yani arefe günü yapılan ibadetler çok kıymetlidir.

"Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336).

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Ramazan arefesinde ya da Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulabilir. Bu günlerde tutulan orucun sevabı da büyüktür.

Nafile oruca bedel olan arefe günü tutulan oruç, oruçların en hayırlı olanlarındandır. Gücü yeten, dayanma gücünü bulan arefe gününde oruç tutabilir.

HAC İBADETİ YAPANLAR AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Peygamber Efendimizin de bu ayda 9 gün Zilhicce orucu tuttuğu rivayet edilmiştir.

İslam dünyası açısından önem taşıyan Zilhicce orucunda hac ibadetini yapanlara zor olacağı gerekçesiyle bilhassa vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır.

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