Kurban Bayramı'nın habercisi olan Zilhicce ayında yapılacak tesbihler ve dualar çok faziletlidir. Zilhicce ayı bu sene Haziran'ın 30'unda başladı. Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayında yapılacak tesbihler ve dualar için Hz. Muhammed (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuştur. Peki Zilhicce ayında hangi tesbihler çekilir? İşte ibadetlerin ve duaların kabul olduğu Zilhicce ayı tesbihatları

Zilhicce ayının başlamasıyla birlikte Zilhicce ayında yapılacak tesbihler ve dualar merak konusu oldu. İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac bu ay yapılır. Bu nedenle Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve okunacak dualar çok önemlidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban ibadeti de bu ayda yapılır.

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'na 10 gün kala başlamaktadır. Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir.

ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

ZİLHİCCE AYININ 1.GÜNÜ Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâiketi Verruh 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 2.GÜNÜ Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhil Azim 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 3.GÜNÜ Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Billâhil Aliyyil Azim 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 4.GÜNÜ Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe Illâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 5.GÜNÜ Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 6.GÜNÜ Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke Inni Küntü Minez Zalimin 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 7.GÜNÜ Rabbi Inni Messeniyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 8.GÜNÜ Hasbunallâh Ve Niğmel Vekil 100 DEFA

ZİLHİCCE AYININ 9.GÜNÜ AREFE ; 1000 DEFA IHLÂS

ZİLHİCCE AYININ10. GÜNÜ (BAYRAM): 300 Defa Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi okunur, ölmüşlerimize bağışlanır.

BAYRAM GÜNÜ ALLAHÜMME HABBIBI ILEYNEL IMÂNE VE ZEYYINHU Fİ GULUBİNA VE KERRİH ILEYNA KÜFRA V FUSUGA VEL İSYÂNE VEC' ALNA MINER RAŞİDİN 100 DEFA okunur.

ZİLHİCCE AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

"Zilhicce'nin ilk on günü gelince siz tâat ve ibâdete gayret ediniz; zîrâ Allâhü Te'âlâ o günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır.

Zilhicce ayında Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak çok faziletlidir.

ZİLHİCCE DUASI

"Ey her şeye gücü yeten izzet sâhibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederim.

Tüm mülkün sâhibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbîh ederim. Dirilten ve öldüren kendisinden başka ilah olmayan O'dur. O ölmez, hayy olan O'dur.

Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allâh'ı tesbîh ederim. Her durumda çok ve mübârek övgüler Allâh'adır. Allâh büyüktür. Celâl sâhibi olan Sensin Rabbim. Her mekânda güç ve kuvvet sahibisin." dese ve sonra da dilediği gibi duâ eylese Beytullâh'ı haccetmiş, Resûlullâh (s.a.v.)'i ziyâret etmiş ve Allâh (c.c.) yolunda cihâd etmiş gibi ecir ve sevâb kazanır. Allâhü Te'âlâ o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir.