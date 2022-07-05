Terviye günü, Zilhicce ayının 8. günü sabah namazı kılındıktan sonra hacıların topluca Mekke'den Mina'ya doğru hareket ettikleri gündür. Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Rivayete göre Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüştür. Peki Terviye günü nedir? Terviye gecesi ne zaman 2022? İşte konu hakkında merak edilenler...

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye, sözlük anlamına göre 'düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak' anlamına gelir.

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

Rivayete göre; Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiştir.

TERVİYE GECESİ NE ZAMAN?

Arefe gününden bir önceki güne "Terviye" günü denir.

Terviye günü (Yevm-i Terviye) Zilhicce'nin 8. günüdür. Bu sene Terviye günü Temmuz'un 7'si olan perşembe gününe denk geliyor. Hicri takvimin günleri akşam ile başlar. Yani gece gündüzden önce gelir. Dolayısıyla Terviye gecesi Temmuz ayının 6'sının akşamıdır.

Hacıların, Terviye günü sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

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