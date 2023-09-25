Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı, Peygamber efendimizin doğum günü münasebetiyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu mübarek gecede bazı ibadetlerin yapılması tavsiye edilmiştir. Kandil namazı olarak da bilinen tesbih namazı da bu kutlu gecede yapılması tavsiye edilen en önemli ibadetleri arasında yer alır. Peki Mevlid kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır,kaç rekattır? İşte konu hakkında merak edilenler

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Mevlid Kandili namazı olarak adlandırılan namaz, Tesbih namazıdır ve diğer kandillerde de kılınır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Mevlid kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI DUASI

Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.