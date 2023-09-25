Salat-ı Münciye (Tuncina), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salat ve selam getiren bir duadır. Peygamber efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandilinde salavat getirerek Hz. Muhammed'i (S.A.V) anmak isteyenler için Salat-ı Münciye Duası Anlamı, Türkçe ve Arapça Okunuşunu haberimizde derledik. Peki Salatı Münciye (Salaten Tüncina) duası ne için okunur? İşte Salat-ı Münciye Duası Anlamı, Türkçe ve Arapça Okunuşu

SALATI MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) DUASI NE İÇİN OKUNUR?



Salatı Münciye, Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Peygamberimize salât-u selâm getirmeyi emreden ayetin emrine uyabilmek için İslâm bilginleri tarafından ihdas edilen bir duadır.

SALAT-I MÜNCİYE DUASININ OKUNUŞU VE ANLAMI



Okunuşu: "Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve 'alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'lâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemî'al-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât ve terfe'unâ bihâ 'ındeke ale'd-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'lğâyât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât. İnneke 'alâ külli şey'in kadîr."

Anlamı: "Allah'ım! Peygamber (s.a.s.)'e öyle bir salât ve selâm eyle ki, onunla bütün korku ve afetlerden bizi kurtarırsın. Bütün istek ve arzularımızı yerine getirirsin. Bütün kötülüklerden temizlersin. En yüksek derecelere ve en üst gayelere yükseltirsin. Dünyada ve öldükten sonra hayırların her birisine ulaştırırsın.

Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve meali