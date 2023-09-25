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Dini Haberler

Salatı Münciye (Salaten Tüncina) duası ne için okunur? Salat-ı Münciye Duası Anlamı, Türkçe ve Arapça Okunuşu

Salatı Münciye Türkçe okunuşu ve meali, Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimize salavat göndermek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Salaten Tüncina duasını okumak çok faziletlidir. Bu duayı okuyan kimse, her türlü bela ve musibetten korunur, Allah'ın lütuf ve keremine nail olur. Peki Salatı Münciye duası ne için okunur? İşte Salat-ı Münciye Duası Anlamı, Türkçe ve Arapça Okunuşu

25 Eylül 2023 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Salatı Münciye (Salaten Tüncina) duası ne için okunur? Salat-ı Münciye Duası Anlamı, Türkçe ve Arapça Okunuşu
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Salat-ı Münciye (Tuncina), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salat ve selam getiren bir duadır. Peygamber efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandilinde salavat getirerek Hz. Muhammed'i (S.A.V) anmak isteyenler için Salat-ı Münciye Duası Anlamı, Türkçe ve Arapça Okunuşunu haberimizde derledik. Peki Salatı Münciye (Salaten Tüncina) duası ne için okunur? İşte Salat-ı Münciye Duası Anlamı, Türkçe ve Arapça Okunuşu

SALATI MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Salatı Münciye, Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Peygamberimize salât-u selâm getirmeyi emreden ayetin emrine uyabilmek için İslâm bilginleri tarafından ihdas edilen bir duadır.

SALAT-I MÜNCİYE DUASININ OKUNUŞU VE ANLAMI

Okunuşu: "Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve 'alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'lâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemî'al-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât ve terfe'unâ bihâ 'ındeke ale'd-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'lğâyât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât. İnneke 'alâ külli şey'in kadîr."

Anlamı: "Allah'ım! Peygamber (s.a.s.)'e öyle bir salât ve selâm eyle ki, onunla bütün korku ve afetlerden bizi kurtarırsın. Bütün istek ve arzularımızı yerine getirirsin. Bütün kötülüklerden temizlersin. En yüksek derecelere ve en üst gayelere yükseltirsin. Dünyada ve öldükten sonra hayırların her birisine ulaştırırsın.

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