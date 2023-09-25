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Dini Haberler

Salatı tefriciye duasının faziletleri nelerdir? Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve meali

Salatı Tefriciye duası, Mevlid Kandili dolayısıyla okunan duaların başında geliyor. Salatı tefriciye duası; Müslümanların sıkıntıya düştüğünde, bir dileği olduğunda veya hastalığa şifa bulmak için okunan dualardan biridir. Mevlid Kandilinde Peygamber efendimize salat ve selam göndermek için okunması isteyenler için Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve meali haberimizde yer alıyor. Peki Salatı tefriciye duasının faziletleri nelerdir? İşte Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve meali

25 Eylül 2023 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Salatı tefriciye duasının faziletleri nelerdir? Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve meali
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Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve meali, Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimize salavat göndermek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Önemli bir işi veya bir isteği olan kişiler, Salatı tefriciye duasının faziletlerinden yararlanmak için Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve mealini araştırıyor. Peki Salatı tefriciye duasının faziletleri nelerdir? İşte Salatı Tefriciye Türkçe okunuşu ve meali

SALATI TEFRİCİYE TÜRKÇE OKUNUŞU VE MEALİ

Bismillahirrahmanirrahim "Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala Seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-reğaibü ve hüsnül-havatimi ve yustaskal ğamamu bivechihil Kerim ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lümin lek." Amin.

SALAT-I TEFRİCİYE DUASI ANLAMI

Salat-ı tefriciye duasının anlamı şu şekildedir: "Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed'e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."

SALATI TEFRİCİYE DUASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Salat-ı tefriciye duası, İhlas suresi ile birlikte okunduğu takdirde kişinin istediklerinin gerçekleşmesi, hayatında oluşan sıkıntıların ortadan kalkması, başlarına gelen zorluklar, hastalık olduğunda çok fazla etkili olduğu bilinmektedir.

İmam Kurtubi'nin söylediğine göre salat-ı tefriciye 100 defa ya da 41 defa okumaya devam edildiğinde kişinin zamanla sıkıntısının giderildiğini, işlerinin kolaylaştığını, içinin nurlandığını, rızkının bollaştığını, itibarının arttığını belirtmiştir. Kişi eğer isteklerinin çabuk gerçekleşmesi istiyorsa Salat-ı tefriciye duasının okunması gerekmektedir. Kurtubi önemli olan ve hayırlı olan bir işin gerçekleşmesi veya belaların def edilmesi için salat-ı tefriciye 4444 defa okunmalı demiştir.

Salat-ı tefriciye okuyacak kadar vakti olamayan kişiler 41, 21, 11, 7, 5 ve 3 defa okuyabilmelidir. Okunan sayıya göre faziletleri bulunur. Özellikle günümüzde bir ameliyata girecek olan kimse ya da bir sınava girecek olan kimseler için okunmaktadır.

Her gün 11 defa okunması için imam Dinnuri; " beş vakit kılınan namazın arkasına bir kişi 11 defa Salat-ı tefriciye okumayı sürdürürse, kişi geçim sıkıntısına düşmez Allah katında derecesi ve mertebesi yükselir " demiştir.

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