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Mevlid Kandilinde ne olmuştur? Mevlid Kandilinin fazileti ve önemi nedir?

Mevlid Kandili İslam dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu kutlu geceti ibadetlerle ve peygamberimize salat ve selam getirerek ihya etmek çok faziletlidir. Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül Salı gecesi idrak edilecek. Peki Mevlid Kandilinde ne oldu? İşte Mevlid Kandilinin fazileti ve önemi

23 Eylül 2023 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Mevlid Kandilinde ne olmuştur? Mevlid Kandilinin fazileti ve önemi nedir?
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Mevlid Kandilinin fazileti ve önemi, bu kutlu gecenin yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Mevlid Kandili gibi mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, bu sene de dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Peki Mevlid Kandilinde ne olmuştur? İşte Müslümanlar için Mevlid Kandilinin fazileti ve önemi

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Mevlid Kandili, Peygamber efendimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gecedir.

Rebiülevvel ayının 11. gününü 12'sine bağlayan gece Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) doğum günüdür.

2023 yılında Mevlid Kandili Eylül ayının 26'sında Salı günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceye Mevlid Kandili denir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram ilan etmiştir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır.

Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.

Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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