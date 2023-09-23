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Dini Haberler

Peygamber efendimizin doğum günü ne zaman? Mevlid Kandili Peygamber efendimizin doğum günü mü?

Mevlid Kandilinin yaklaşıyor olmasıyla birlikte Peygamber efendimizin doğum günü araştırılmaya başladı. Rebiülevvel ayının 12. günü Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peki Miladi takvime göre Peygamber efendimizin doğum günü ne zaman? Mevlid Kandili Peygamber efendimizin doğum günü mü? İşte detaylar

23 Eylül 2023 Cumartesi 14:58 - Güncelleme:
Peygamber efendimizin doğum günü ne zaman? Mevlid Kandili Peygamber efendimizin doğum günü mü?
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Peygamberimizin doğum günü hakkında aramalar hız kazandı. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed, 571 yılında Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi dünyaya teşrif etti. Peki Peygamber efendimizin doğum günü ne zaman? Hazreti Muhammed miladi takvime göre ne zaman doğmuştur? İşte Miladi takvime göre peygamberimizin doğum günü tarihi

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Peygamber efendimizin doğum günü, Mevlid Kandili'nin yaklaşıyor olmasıyla birlikte gündeme geldi.

Rasulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz, Fil yılında, Rebiülevvel ayının on ikisinde Pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir.

Rebiülevvel ayının 11. gününü 12'sine bağlayan gece Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) doğum günüdür.

Mısırlı astronomi bilgini Mahmut Paşa el-Felekî'nin çıkarımlarına göre yaptığı hesaplamalarında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum tarihi miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının 20'si olarak hesaplanmıştır.

Ülkemizde diyanet işleri başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucu miladi takvime göre 20 nisan tarihi olduğu kabul edilmiştir. Sabitlenerek her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ MÜ?

Mevlid Kandili, Peygamber efendimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gecedir.

2023 yılında Mevlid Kandili Eylül ayının 26'sında Salı günü idrak edilecek.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapılmıştır.

Bu kutlu gecede Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

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