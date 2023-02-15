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Dini Haberler

Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulur? Miraç kandili cuma günü tek oruç tutulur mu?

Miraç Kandili bu hafta cuma gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulacağını öğrenmek istiyor. Miraç kandili, Peygamber Efendimizin göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkıp dönüşünde ümmetine namazı müjdelediği gündür. Bu nedenle bu mübarek gecede oruç tutmak sevaptır. Peki Miraç kandili için ne zaman, kaç gün oruç tutulur? Miraç kandili cuma günü tek oruç tutulur mu? İşte Miraç kandilinde oruç tutmanın sevabı

15 Şubat 2023 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulur? Miraç kandili cuma günü tek oruç tutulur mu?
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Miraç Kandili'nde kaç gün oruç tutulacağı konusu, milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başlandı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili, 17 Şubat Cuma gecesi dualar ve ibadetlerle değerlendirilecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan bu güzide günde yapılacak ibadetler çok faziletlidir. Peki Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulur? Miraç kandili cuma günü tek oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandilinde oruç tutmanın fazileti

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet'in açıkladığı tarihlere göre Miraç Kandili Şubat'ın 17'si olan Cuma günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Yani Miraç Kandili için perşembe gecesi sahura kalkıp cuma günü oruç tutulmalıdır.

MİRAÇ KANDİLİ CUMA GÜNÜ TEK ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

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