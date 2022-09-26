Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir?

Rebiülevvel ayı başladı. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için vatandaşlar Rebiülevvel ayı ibadetlerini yerine getirecek. Mevlid Kandili, bu ayın on ikinci gecesi idrak edilecek. İşte bu ayda yapılması gereken ibadetler

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILIR?

Rebiülevvel ayı, Ayın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslami takvimin aylarından biridir.

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalıdır.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, bu ayda dünyaya geldiği için Rebiülevvel ayı, arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. 7 Ekim 2021 tarihinde başlayan Rebiülevvel ayı, Kasım ayının 5'inde sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYININ İLK GECESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

İki Rekat Sünnet: İlk rekatında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kafiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Mevlid Kandili'ni içinde barındıran Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ise şöyle:

İki rekat sünnet: İlk rekatında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kafiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

REBİULEVVEL AYI İBADETLERİ

*Rebiülevvel ayı içinde mümkün olduğu kadar Resulüllah için çokça salat ü selam (salat-ı nariye, salat-ı münciye ve salat-ı fethiye gibi salavatlar) okumak faydalıdır.

*Bu gecenin manevi zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiya yapmalıdır.

*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;

*"Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Ya Rabbi, bu gece teşrifleriyle alemleri nura garkettiğin sevgili Habibin, başımızın tacı Resul-i zişan Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle, Allahü Ekber."

*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.

*Kelime-i Şahadet getirmek

*Estağfurullah çekmek.

*Fatiha suresini okumak.

*Amenerrasulü'nü okumak

*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

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