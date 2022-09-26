Rebiülevvel ayında neler yapılır? Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler

Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler, bu kutlu ayın başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili idrak edilir. Mevlit Kandili bu sene 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Peki Rebiülevvel ayında neler yapılır, hangi dualar edilir? İşte Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILIR?

İslam alemi tarafından çok önemli olan Rebiülevvel ayında yapılan ibadetler çok kıymetlidir.

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rebiülevvel ayı Eylül ayının 27'sinde başlıyor.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

Rebiülevvel ayında kutlanan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu ay ve gün olarak kabul edilir. Bu nedenle Mevlidi Nebi haftası Müslüman alemi için büyük önem teşkil etmektedir.

MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?

Mevlid kandili 2022 yılı dini günler takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Ekim ayının ilk haftası Mevlidi Nebi haftası olarak idrak edilecek.

Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER

* Rebiülevvel ayında bolca salavat getirilmelidir.

*Tesbih namazı kılınmalıdır. Tesbih namazının niyeti:

*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir; "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

* Bu ayda Kuran okunmalıdır.

*Kelime-i Şahadet getirmek

*Estağfurullah çekmek.

*Fatiha suresini okumak.

*Amenerrasulü'nü okumak

*En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.