Rebiülevvel ayının 12. gecesi 2022 ne zaman? Rebiülevvel ayında ne oldu?

Rebiülevvel ayında ne oldu? sorusunun cevabı, bu ayı ibadetlerle değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili'dir. Doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelen Mevlid Kandilinde ibadet etmek çok kıymetlidir. Peki Rebiülevvel ayının 12. gecesi 2022 ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

REBIÜLEVVEL AYININ 12. GECESI 2022 NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayının 12. gecesi, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili'dir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

Rebiülevvel ayının 12. gecesi 2022 yılında 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor.

Hazreti Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

Mevlid Kandili, perşembeyi Cumaya bağlayan gece idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE OLDU?

Rebiülevvel ayının 12. gecesi Peygamber efendimizin doğduğu gündür.

"Rebi" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Evvelki bahar anlamına gelen Rebiülevvel ayı, Peygamber efendimizin doğduğu Mevlid Kandilini içinde barındırmaktadır.

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşır.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapılmıştır.

REBIÜLEVVEL AYI'NIN 12. GECESİ YAPILACAK İBADETLER

İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekatında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selam ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel ala) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melaiketü Verruh" okunur.

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.