Üç aylar başladı. Recep ayı ile başlayıp Ramazan ayıyla sona eren devam eden 3 aylar, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı rahmet ayları olarak bilinir. Yüce Allah'ın rahmet yağdırdığı bu aylarda Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek, oruç tutmak ve sadaka vermek çok önemlidir. Peki Üç aylar tesbihi nasıl başlanır? Üç aylarda hangi tesbih çekilir? 3 aylar tesbihleri, zikirleri ve ibadetlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

Üç aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, tesbih çekme, oruç tutma, zikretmek ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ile Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, 3 aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak değerlendirilmesine zemin hazırlamıştır.

3 aylarda samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir.

3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramına yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

3 AYLARDA ÇEKİLEN TESBİH VE ZİKİRLER

- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedurresullullah' denir.

- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Üç aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. İşte üç aylarda yapılması gerekenler; - Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.